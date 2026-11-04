Cutremur în vestiar: antrenorul le-a zis tuturor că pleacă după meciul din weekend! Echipa din SuperLigă e în criză

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea (50 de ani) conduce UTA de la startul sezonului trecut. Confruntată cu datorii care cresc permanent, echipa Aradului e încă în obiectiv. Ocupă locul 10 după 14 etape, cu 18 puncte. Mihalcea crede că nu poate duce grupul mai departe în configurația actuală. Simte că a intervenit o ruptură în relația cu șefii clubului, după o serie de amânări în privința plăților. Problemele cu banii sunt tot mai mari la UTA, iar Mihalcea nu vrea să-și lipească numele de nemulțumirile tot mai mari ale vestiarului.

Mihalcea, ultimatum pentru conducere: a spus că pleacă după meciul cu Petrolul

Din informațiile obținute de FANATIK, Adrian Mihalcea le-a transmis oficialilor de la UTA că va pleca de la echipă după meciul cu Petrolul, dacă . UTA – Petrolul se dispută vineri, de la 17:30. Este primul joc al rundei a 15-a din SuperLigă. Tensiunea a escaladat, după ce, acum câteva săptămâni, în discuțiile interne, Mihalcea lăsase de înțeles că nu mai ia în calcul prelungirea contractului scadent în vara lui 2027.

ADVERTISEMENT

Adi Mihalcea încearcă să-și motiveze jucătorii, în ciuda perioadei dificile pe care o traversează vestiarul. După de pe Arena Națională (0-2), și-a felicitat fotbaliștii pentru ceea ce au arătat.

„O victorie meritată a lui Dinamo, dar i-am felicitat pe băieți pentru atitudinea avută. Au încercat la fiecare minge să-i pună în dificultate pe adversari. Încheiem o săptămână cu trei jocuri cu încărcătură mare și mergem înainte. Aceste discuții, aceste răbufniri, de fiecare dată le-am discutat și le-am închis în birou. Nu e cazul să detaliez, pentru că nu este genul meu. Suporterii știu situația, oamenii știu situația. Știu cam toți, pentru că Aradul nu este foarte mare și se știe.

ADVERTISEMENT

Băieții, din punct de vedere sportiv, arată că nu bagă în seamă problemele care sunt și cu ei mergem înainte. Când nu voi mai vedea lucrul ăsta, când starea de spirit din vestiar se va deteriora, vom vedea… De acum încolo, toate discuțiile vor rămâne în birou”, a dat asigurări Mihalcea.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea n-a fost la antrenamentul de miercurea trecută

Adrian Mihalcea a mai tras un semnal de alarmă în urmă cu o săptămână, când nu s-a prezentat la unul dintre antrenamente, a scris A făcut ulterior un pas înapoi și a pregătit normal meciul cu Dinamo, dar a lăsat clar de înțeles că nu va mai proceda la fel dacă promisiunile care i s-au făcut nu sunt respectate.

ADVERTISEMENT

UTA este în concordat preventiv din vara lui 2025 și ar fi în pericol de depunctare din cauza datoriilor acumulate. Președintele Alexandru Meszar a respins vehement varianta. Un verdict din partea FRF este așteptat până la finalul lui noiembrie. UTA se bazează pe acorduri de eșalonare pentru datoriile pe care le are, precum și pe amânări convenite cu părțile implicate.

Sezonul trecut, UTA a câștigat play-out-ul. A pierdut doar două întâlniri în faza finală a campionatului și a terminat la două puncte deasupra FCSB.

ADVERTISEMENT