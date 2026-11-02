Cutremur în vestiar: primarul e furios și vrea să-l dea afară pe antrenorul care a dus echipa în play-off-ul SuperLigii! Există două nume de înlocuitori

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FANATIK a aflat că primarul Piteștiului, Cristian Gentea, și-a pierdut complet răbdarea și i-a solicitat președintelui de la FC Argeș, Dani Coman, să găsească o metodă prin care să rezilieze acordul cu Andone. Antrenorul ține de contract și cere să-i fie achitată valoarea salariilor până în vară pentru a fi de acord să rupă de acum înțelegerea. Gentea postase în urmă cu mai multe zile un mesaj public adresat jucătorilor, . Nemulțumirile edilului în legătură cu Andone nu sunt noi, dar intervențiile lui Dani Coman i-au potolit până acum reacțiile temperamentale în direcția băncii.

FC Argeș are un parcurs dezastruos după ce anul trecut a fost în play-off

7 înfrângeri și 3 egaluri în ultimele 10 etape. Acesta este bilanțul Piteștiului din 8 august până astăzi. FC Argeș a început campionatul cu o înfrângere pe terenul FCSB, 0-2, apoi a bătut în 3 partide consecutive, contra Petrolului, a lui Csikszereda și a Universității Craiova. De campioana din Bănie a trecut chiar pe Oblemenco. A fost ultima zi de bucurie a Piteștiului în SuperLigă. Echipa lui Andone se apropie de 3 luni fără victorie! Este pe locul 14 în clasament, poziție ce trimite în barajul de menținere/retrogradare. După înfrângerea de sâmbătă contra Corvinului (0-2), ale clubului.

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În Cupă, „vulturii” au cedat în fața FCSB, 0-5, apoi au trecut de Corona Brașov, echipă de liga a treia, cu 3-0. Este singurul triumf alb-violet din 8 august până astăzi.

Din informațiile FANATIK, la Pitești s-a făcut deja lista posibililor înlocuitori ai lui Andone. Printre variantele vehiculate sunt Ionuț Badea și un antrenor portughez, conform modei actualului sezon din SuperLigă. Craiova, Dinamo, Petrolul și Oțelul sunt acum conduse de pe bancă de tehnicieni lusitani. Și CFR a început tot cu un antrenor portughez, la care a renunțat, însă după un start fără consistență.

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Andone a refuzat o propunere importantă din Cipru

Înainte de startul campaniei, Bogdan Andone a respins o propunere importantă din Cipru, unde are o cotă bună. A mai antrenat-o acolo pe Apollon Limassol, una dintre cele mai mari echipe din ligă. A fost în Insulă și ca jucător, la Apollon, Alki Larnaca și Ermis Aradippou.

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Andone a preluat FC Argeș în septembrie 2024, când echipa era în liga secundă. A promovat-o în SuperLigă și a dus-o în play-off, în mod surprinzător, încă din primul campionat de la revenire. Argeșul a terminat sezonul regulat pe poziția a șasea, cu 50 de puncte, 4 mai multe decât FCSB. A rămas pe același loc și după play-off. A câștigat un singur meci, în fața Universității Craiova, și a pierdut 5. Alte 4 confruntări s-au încheiat cu rezultate de egalitate.

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