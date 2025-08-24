News

Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această regiune în ultimele trei luni

Un cutremur cu epicentrul în Vrancea s-a produs duminică dimineaţă. Este cel mai puternic seism produs aici după luna mai şi s-a resimţit în mai multe judeţe.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 08:01
Cutremur in Vrancea duminica 24 august Este cel mai puternic produs in aceasta regiune in ultimele trei luni
Cutremur în Vrancea, sâmbătă 24 august 2025 Foto: Freepics

Un cutremur s-a produs duminică 24 august 2025 în zona seismică Vrancea, la ora 07.15, la o adâncime de 130 km. Epicentrul a fost situat la 36 km vest de Focşani, 65 km nord de Buzău, 86 km est de Braşov şi 93 km sud de Bacău.

ADVERTISEMENT

Cel mai mare cutremur din Vrancea, după luna mai

Cutremurul produs duminică 24 august în zona Vrancea a avut o magnitudine 4,2 fiind cel mai mare produs în această regiune în ultimele trei luni. De altfel, precedentul cel mai mare seism înregistrat aici a fost pe 17 mai şi a avut de asemenea o magnitudine 4,2.

Pe 11 mai se înregistrase un cutremur ceva mai puternic, cu magnitudine 4,4. Vineri, 22 august, s-a produs un cutremur cu magnitudine peste 4 şi în judeţul Gorj.

ADVERTISEMENT

15 cutremure în România, în luna august

În total, în luna august s-au produs în România 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2. Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, s-au produs în regiunea seismică Vrancea. Unul a avut loc pe data de 13 februarie şi a avut epicentrul în judeţul Buzău, iar celălalt s-a produs pe 11 mai şi a avut epicentrul în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai mare cutremur înregistrat în România a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Potrivit statisticilor INFP, în ultimii 500 de ani au avut loc aproximativ două-trei cutremure majore pe secol în zona Vrancea, la diferențe de la câțiva ani la câțiva zeci de ani. „Cea mai veche referință a unui cutremur ce a avut loc pe teritoriul actual al României este pentru un cutremur din anul 455. Cel mai vechi dintre cutremurele cu dată certă este cel din 29 august 1471”, anunţă seismologii.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt

Cel mai mare cutremur produs pe teritoriul României s-a produs pe 26 octombrie 1802 şi a avut magnitudine 7,9. A avut loc la 12.55 şi a fost resimţit la Istanbul, Kiev şi Varşovia. Cutremurul a provocat numeroase victime şi pagube materiale, la Bucureşti prăbuşindu-se celebrul turn al Colţei, în timp ce mănăstirea Cotroceni s-a dărâmat complet,

Video. Scandal de amploare în BOR: preot surprins în ipostaze halucinante. Este acuzat...
Fanatik
Video. Scandal de amploare în BOR: preot surprins în ipostaze halucinante. Este acuzat că ar avea o relație cu un tânăr
Ce este upwelling-ul, fenomenul care a stricat vacanța turiștilor de pe litoralul românesc....
Fanatik
Ce este upwelling-ul, fenomenul care a stricat vacanța turiștilor de pe litoralul românesc. Surpriza neplăcută a ultimelor zile de căldură din acest an
Țara aleasă de Cristela Georgescu pentru concediu. Val de ironii pe internet: „După...
Fanatik
Țara aleasă de Cristela Georgescu pentru concediu. Val de ironii pe internet: „După ce înjură Europa, o taie în vacanță/ Suveraniști de carton”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar...
gsp.ro
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a...
Antena3 CNN
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Cele 5 beneficii pe care puțin le știu despre fasole
Clever Media
Cele 5 beneficii pe care puțin le știu despre fasole
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!