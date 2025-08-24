Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această regiune în ultimele trei luni

Un cutremur s-a produs duminică 24 august 2025 în zona seismică Vrancea, la ora 07.15, la o adâncime de 130 km. Epicentrul a fost situat la 36 km vest de Focşani, 65 km nord de Buzău, 86 km est de Braşov şi 93 km sud de Bacău.

Cel mai mare cutremur din Vrancea, după luna mai

în zona Vrancea a avut o magnitudine 4,2 fiind cel mai mare produs în această regiune în ultimele trei luni. De altfel, precedentul cel mai mare seism înregistrat aici a fost pe 17 mai şi a avut de asemenea o magnitudine 4,2.

Pe 11 mai ceva mai puternic, cu magnitudine 4,4. Vineri, 22 august, s-a produs un cutremur cu magnitudine peste 4 şi în judeţul Gorj.

15 cutremure în România, în luna august

În total, în luna august s-au produs în România 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2. Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, s-au produs în regiunea seismică Vrancea. Unul a avut loc pe data de 13 februarie şi a avut epicentrul în judeţul Buzău, iar celălalt s-a produs pe 11 mai şi a avut epicentrul în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai mare cutremur înregistrat în România a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Potrivit statisticilor INFP, în ultimii 500 de ani au avut loc aproximativ două-trei cutremure majore pe secol în zona Vrancea, la diferențe de la câțiva ani la câțiva zeci de ani. „Cea mai veche referință a unui cutremur ce a avut loc pe teritoriul actual al României este pentru un cutremur din anul 455. Cel mai vechi dintre cutremurele cu dată certă este cel din 29 august 1471”, anunţă seismologii.

Cel mai mare cutremur produs pe teritoriul României s-a produs pe 26 octombrie 1802 şi a avut magnitudine 7,9. A avut loc la 12.55 şi a fost resimţit la Istanbul, Kiev şi Varşovia. Cutremurul a provocat numeroase victime şi pagube materiale, la Bucureşti prăbuşindu-se celebrul turn al Colţei, în timp ce mănăstirea Cotroceni s-a dărâmat complet,