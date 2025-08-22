News

Cutremur într-o zonă mai puțin obișnuită din România. Ce magnitudine a avut

INFP a anunțat că s-a produs un cutremur în România, chiar în după-amiaza zilei de vineri, 22 august. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a simțit
Codrina Menţel
22.08.2025 | 14:32
Cutremur intro zona mai putin obisnuita din Romania Ce magnitudine a avut
Cutremur într-o zonă mai puțin obișnuită, în România. Foto: freepik.com

Un cutremur s-a produs vineri, 22 august. Acesta a avut loc într-o zonă mai puțin obișnuită, mai exact în Gorj. Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut o magnitudine de 4,4.

ADVERTISEMENT

Cutremur în România, 22 august 2025

Un cutremur s-a produs în Gorj, la ora 14.18, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Acesta a avut o magnitudine de 4,4 și a avut loc la o adâncime de 15 kilometri.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Tîrgu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, mai arată INFP.

ADVERTISEMENT

Oamenii spun că l-au simțit destul de tare. O persoană aflată în Târgu Jiu a mărturisit că s-au mișcat fotoliile din imobilul în care se afla. De asemenea, tot o persoană din același oral a menționat faptul că s-a auzit un „vuiet”: „S-a simțit foarte tare și a fost un vuiet cu câteva secunde înainte. Mi-am dat seama că urmează cutremur. Am crezut că este de șase grade”, arată INFP.

De asemenea, seismul s-a simțit și în Deva. O altă persoană a precizat că „s-a simțit un balans”, ea aflându-se la etajul patru al unui bloc. Altcineva a mărturisit că se află în Săcelu și a observat că vibrează pământul, mai arată sursa menționată.

ADVERTISEMENT
Cutremur în România, vineri după-amiază
Digi24.ro
Cutremur în România, vineri după-amiază

Cutremur joi, 21 august 2025

De asemenea, INFP a mai anunțat un seism și cu o zi înainte. Joi, 21 august, a avut loc un cutremur, dimineață la ora 11.02, în zona Vrancea. Acesta  a avut magnitudinea de 3.2 și, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, s-a produs la o adâncime de 140.0 km. Seismul s-a resimțit în zone precum Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești”, a anunțat Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din...
Fanatik
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost descoperită
A venit pe litoral pentru a câștiga un ban în plus, însă nu...
Fanatik
A venit pe litoral pentru a câștiga un ban în plus, însă nu s-a mai întors acasă. Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit în gol de la 15 metri
Șofer de autobuz, atacat din senin de un român, în Irlanda. Polițiștii au...
Fanatik
Șofer de autobuz, atacat din senin de un român, în Irlanda. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l putea opri 
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
Alimente naturale care îmbunătățesc colagenul
Clever Media
Alimente naturale care îmbunătățesc colagenul
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!