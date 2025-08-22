Cutremur într-o zonă mai puțin obișnuită din România. Ce magnitudine a avut

Un s-a produs vineri, 22 august. Acesta a avut loc într-o zonă mai puțin obișnuită, mai exact în Gorj. Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut o magnitudine de 4,4.

Cutremur în România, 22 august 2025

Un s-a produs în Gorj, la ora 14.18, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Acesta a avut o magnitudine de 4,4 și a avut loc la o adâncime de 15 kilometri.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Tîrgu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, mai arată INFP.

Oamenii spun că l-au simțit destul de tare. O persoană aflată în Târgu Jiu a mărturisit că s-au mișcat fotoliile din imobilul în care se afla. De asemenea, tot o persoană din același oral a menționat faptul că s-a auzit un „vuiet”: „S-a simțit foarte tare și a fost un vuiet cu câteva secunde înainte. Mi-am dat seama că urmează cutremur. Am crezut că este de șase grade”, arată INFP.

De asemenea, seismul s-a simțit și în Deva. O altă persoană a precizat că „s-a simțit un balans”, ea aflându-se la etajul patru al unui bloc. Altcineva a mărturisit că se află în Săcelu și a observat că vibrează pământul, mai arată sursa menționată.

Cutremur joi, 21 august 2025

De asemenea, INFP a mai anunțat un seism și cu o zi înainte. Joi, 21 august, a avut loc un cutremur, dimineață la ora 11.02, în zona Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3.2 și, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, s-a produs la o adâncime de 140.0 km. Seismul s-a resimțit în zone precum Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești”, a anunțat Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.