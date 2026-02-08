„Cutremur” la Barcelona! Hansi Flick, gata să renunțe la postul de antrenor

ADVERTISEMENT

Barcelona a redevenit în ultimele sezoane echipa de temut care obișnuia să fie în anii 2000. Acum, fanii pot încasa o nouă lovitură după cel mai recent anunț al antrenorului Hansi Flick. Ce se întâmplă cu tehnicianul german, de fapt.

Hansi Flick renunță la postul de antrenor al Barcelonei

Barcelona are un sezon foarte bun până acum, fiind liderul Spaniei și calificată direct în primăvara europeană din Champions League. „Catalanii” traversează o perioadă splendidă.

Ba mai mult, Totuși, viitorul nu se anunță la fel de plăcut după cel mai recent anunț al lui Hansi Flick.

Mai exact, tehnicianul ia în calcul despărțirea de Barcelona la finalul acestui sezon cu o condiție. În cazul în care Joan Laporta, actualul președintele al catalanilor, își va pierde postul în urma alegerilor de pe 15 martie pentru această funcție, germanul nu va continua pe Camp Nou.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Hansi Flick would consider resigning from coaching Barcelona at the end of the season if someone other than Laporta wins the elections. [ ] — BarçaTimes (@BarcaTimes)

Performanțele lui Hansi Flick la Barcelona

În vârstă de 60 de ani, Hansi Flick este cel care a făcut din Barcelona o adevărată „fiară” într-un an și jumătate. El a venit pe banca echipei în vara anului 2024, reușind de atunci să aducă alte 4 trofee în vitrina clubului: un titlu, o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

Sezonul trecut, germanul a mers cu Barcelona până în semifinalele Champions League, unde echipa din Spania avea să fie eliminată dramatic de Inter, eventuala finalistă și