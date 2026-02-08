Sport

„Cutremur” la Barcelona! Hansi Flick, gata să renunțe la postul de antrenor

Se adună nori negri din nou pe cerul Barcelonei. Hansi Flick este dispus să părăsească banca tehnică. Vezi toate detaliile legate de clubul din La Liga.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 14:50
ULTIMA ORĂ
Hansi Flick este gata să părăsească Barcelona. Vezi motivul din spatele deciziei sale. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Barcelona a redevenit în ultimele sezoane echipa de temut care obișnuia să fie în anii 2000. Acum, fanii pot încasa o nouă lovitură după cel mai recent anunț al antrenorului Hansi Flick. Ce se întâmplă cu tehnicianul german, de fapt.

Hansi Flick renunță la postul de antrenor al Barcelonei

Barcelona are un sezon foarte bun până acum, fiind liderul Spaniei și calificată direct în primăvara europeană din Champions League. „Catalanii” traversează o perioadă splendidă.

Ba mai mult, Barcelona are deja un trofeu în acest sezon după triumful din Supercupa Spaniei în fața rivalei Real. Totuși, viitorul nu se anunță la fel de plăcut după cel mai recent anunț al lui Hansi Flick.

Mai exact, tehnicianul ia în calcul despărțirea de Barcelona la finalul acestui sezon cu o condiție. În cazul în care Joan Laporta, actualul președintele al catalanilor, își va pierde postul în urma alegerilor de pe 15 martie pentru această funcție, germanul nu va continua pe Camp Nou.

Performanțele lui Hansi Flick la Barcelona

În vârstă de 60 de ani, Hansi Flick este cel care a făcut din Barcelona o adevărată „fiară” într-un an și jumătate. El a venit pe banca echipei în vara anului 2024, reușind de atunci să aducă alte 4 trofee în vitrina clubului: un titlu, o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

Sezonul trecut, germanul a mers cu Barcelona până în semifinalele Champions League, unde echipa din Spania avea să fie eliminată dramatic de Inter, eventuala finalistă și actuala echipă a lui Cristi Chivu.

  • 2027 este anul în care expiră contractul dintre Hansi Flick și Barcelona
