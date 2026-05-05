Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția

CFR Cluj a învins, luni, în Giulești, pe Rapid, scor 2-1, și și-a consolidat poziția a 3-a în SuperLiga. La clubul din Gruia nu este însă liniște totală. Un om important al formației din Ardeal a anunțat că pleacă de la echipă după o prezență de aproape 10 ani. Motivul real este venirea la conducerea sportivă a unei alte echipe.

Plecare șoc de la CFR Cluj, în plin sezon: Bogdan Mara și-a dat demisia. Cine vine în locul său

Directorul sportiv al clubului CFR Cluj, Bogdan Mara, 48 de ani, va părăsi echipa. Marți, 5 mai 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a confirmat faptul că și-a dat demisia de la echipa din Gruia. Mara a dezvăluit și adevăratul motiv al despărțirii de clubul pentru care a muncit în ultimii 10 ani.

ar fi pornit deja revoluția la club. În managementul sportiv al celor de la CFR Cluj va reveni Marian Copilu, alături de Ioan Ivașcu. Noua formulă urmează să decidă tot în club. Bogdan Mara spune că rolul său din trecut nu va mai fi compatibil cu noua echipă, alături de care nu ar dori să se asocieze.

”Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) Și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

(…) Demisia am depus-o de ieri, (n.r. luni. 4 mai). Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club. (n.r. Marian Copilu va decide tot?) Da. De aceea am decis să plec. Să nu primesc niște bani pentru care nu muncesc. Nu are sens. De ce să mai stau. Ultima mea zi la CFR Cluj a fost ieri (n.r. luni, 4 mai 2026). Nu mai sunt oficial la CFR Cluj. Au fost ani buni. E greu, sentimental. Sunt alături de băieți, de Pancu, de toți băieții, de domnul Iuliu Mureșan. Nu vreau să stau, de decor, să câștig niște bani. (n.r. ați fost anunțați de Neluțu Varga că Marian Copilu e noul șef?) Da”, .

Mara: ”Prima dată am plecat tot din această cauză de la CFR Cluj”

Nu e prima dată când Mara . Fostul director sportiv a dezvăluit că la recenta despărțire de clubul ardelean motivul a fost același. Reamintim că Mara a ajuns prima dată în Gruia în 2017. În urmă cu aproape un deceniu, acesta a semnat cu CFR Cluj și a ocupat poziția de director sportiv până în octombrie 2020, când a ajuns la Astra, pe același post. Din mai 2021, a semnat din nou cu CFR.

”Am continuat o colaborare cu Neluțu Varga în ultimii ani. Am reușit, an de an, alături de Răzvan Zamfir, de Cristi Balaj, de Bilașco, să avem rezultate bune. Acum am colaborat foarte bine cu domnul Mureșan. Am avut o colaborare foarte bună și cu Pancu. Poate dacă reușeam să-l aducem după meciul cu Hacken, lucrurile mergeau și mai bine. Am avut atunci discuții cu Neluțu Varga, era una din soluții. E un antrenor bun, de mare valoare.

(n.r. Nu te simți compatibil cu noua echipă de conducere care va veni la CFR, condusă de Marian Copilu) Prima dată când am plecat, tot această echipă a fost la conducere. Dar, după un timp, totul s-a schimbat. Nu mă vedeam în ideile și proiectul respectiv. Am trăit momente bune cu Neluțu Varga. Am avut și vremuri bune, și vremuri foarte grele. În ultimii ani am reușit să facem bani din transferuri”, a mai spus Bogdan Mara.

Clubul din SuperLiga cu care are discuții Bogdan Mara

Bogdan Mara ar putea să-și găsească repede un angajament, tot în România. La FANATIK SUPERLIGA, acesta a fost întrebat dacă are discuții cu Dinamo. Nu a negat, ba dimpotrivă, a spus că, pe viitor, după ce va rămâne liber de contract, va avea o discuție cu Andrei Nicolescu.

”(n.r. cu Dinamo au continuat discuțiile în ceea ce te privește?) Da, există anumite discuții. Nu vreau să spun mai multe acum. Vreau să închei colaborarea cu CFR. Am o relație foarte bună cu Andrei Nicolescu. Respect foarte mult proiectul lor pe care îl fac acolo. Sunt convins că, în scurt timp, acest proiect bun, sănătos, cu perspective sănătoase, va aduce rezultate. Dacă se va considera că e nevoie de serviciile mele acolo, totul este deschis”, a spus Mara.