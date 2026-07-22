Sport

Cutremur la CFR Cluj! Decizia FIFA: interzis la transferuri până la final de 2027. Iuliu Mureșan vrea să își dea demisia! Exclusiv

Criza de la CFR Cluj se adâncește! FIFA le-a dat ardelenilor interzis la transferuri până în 2027! Iuliu Mureșan s-a săturat și se gândește să plece din conducere!
Alex Bodnariu, Cristi Coste
22.07.2026 | 13:02
Cutremur la CFR Cluj Decizia FIFA interzis la transferuri pana la final de 2027 Iuliu Muresan vrea sa isi dea demisia Exclusiv
breaking news
Lovitură devastatoare pentru CFR Cluj! Interdicție la transferuri!
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Dezastru la CFR Cluj! Clubul din Gruia a primit o sancțiune extrem de dură din partea FIFA, care i-a interzis înregistrarea de jucători noi pentru următoarele trei perioade de mercato din cauza datoriilor restante.Din informațiile FANATIK, Iuliu Mureșan ia în calcul demisia.

Lovitură devastatoare pentru CFR Cluj! Interdicție la transferuri!

Marți, 21 iulie, FIFA a decis să sancționeze CFR Cluj cu interdicția de a înregistra jucători noi pentru următoarele trei perioade de transferuri, după ce a analizat situația datoriilor clubului. Măsura nu este însă definitivă, deoarece regulamentul prevede că sancțiunea poate fi ridicată imediat ce obligațiile financiare care au generat decizia sunt achitate.

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În realitate, CFR Cluj nu și-a achitat toate datoriile. Clubul a plătit doar o parte dintre sumele restante, suficiente pentru a rezolva anumite litigii, însă mai există obligații financare care nu au fost încă stinse. FANATIK a aflat că, în acest context extrem de complicat, Iuliu Mureșan, președintele clubului, își dorește să își dea demisia.

Președintele clubului din Gruia va decide în zilele următoare ce hotărâre va lua. Cel mai probabil, înainte de a face un anunț oficial, acesta va purta discuții și cu ceilalți membri din conducerea CFR Cluj. De cealaltă parte, Neluțu Varga, acționarul majoritar, a dat asigurări că situația financiară va fi remediată, iar clubul va reveni la normal în perioada următoare. Totuși, din partea FIFA a venit o sancțiune extrem de aspră care poate afecta viitorul clubului.

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Suma reală pe care Neluțu Varga a plătit-o. CFR Cluj are datorii uriașe!

Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a plătit doar 90.000 de euro din datorii, și nu 1,5 milioane de euro, așa cum a declarat Neluțu Varga. Concret, clubul din Gruia a achitat aproximativ 7% din restanțele existente, acesta fiind unul dintre motivele care îl determină pe Iuliu Mureșan să ia în calcul demisia.

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În ciuda interdicției, CFR Cluj a reușit să înregistreze pe lista de Conference League doi dintre jucătorii transferați în această vară. Este vorba despre fundașul central Renato Pantalon (28 de ani) și atacantul Stefan Drazic (33 de ani). Primul poate juca împotriva celor de la Alashkert, al doilea este pe listă, dar interdicția la transferuri îl ține momentan pe bară!

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Ce înseamnă, de fapt, interdicția la transferuri. Problema reală pe care o are CFR Cluj

Interdicția la transferuri impusă de FIFA nu înseamnă că CFR Cluj nu poate negocia sau semna contracte cu jucători noi. Clubul are dreptul să ajungă la acorduri și să efectueze transferuri, însă nu îi poate înregistra oficial în competiții și, implicit, aceștia nu pot fi folosiți în meciurile oficiale până când sancțiunea nu este ridicată.

Interdicția poate fi ridicată înainte de expirarea celor trei perioade de mercato dacă CFR Cluj achită integral datoriile care au dus la sancțiunea impusă de FIFA. După efectuarea plăților și confirmarea acestora, cauza este considerată soluționată.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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