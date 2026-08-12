Sport

Cutremur la CFR Cluj! Neluțu Varga anunță o nouă plecare: „De la ei au pornit greșelile”

Problemele se adâncesc la CFR Cluj după dezastrul cu Tromso. Neluțu Varga a anunțat că un alt om important din Gruia are șanse mici să mai continue la club.
Alex Bodnariu
12.08.2026 | 13:43
Cutremur la CFR Cluj Nelutu Varga anunta o noua plecare De la ei au pornit greselile
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Neluțu Varga face curățenie la CFR Cluj. Ricardo Cadu poate pleca din Gruia!
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O nouă lovitură pentru CFR Cluj! Neluțu Varga, patronul echipei din Gruia, a anunțat că șansele ca Ricardo Cadu, directorul sportiv al clubului, numit în funcție chiar la începutul acestui an, să continue sunt foarte mici. Fostul căpitan al formației ardelene a fost cel care a girat pentru aducerea antrenorului Antonio Folha.

Neluțu Varga face curățenie la CFR Cluj. Ricardo Cadu poate pleca din Gruia!

CFR Cluj a fost umilită săptămâna trecută de Tromso, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Conference League. Ardelenii s-au văzut învinși cu 0-5, iar șansele la calificarea în play-off s-au risipit. Antrenorul Antonio Folha a fost demis.

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La doar câteva zile după meciul din Gruia, clubul a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că Antonio Folha a fost demis din funcția de antrenor. Doar câteva zile a rezistat portughezul pe banca celor de la CFR Cluj.

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În pericol este și Ricardo Cadu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de pe 10 august. Neluțu Varga a vorbit despre situația directorului sportiv al clubului. Patronul echipei îl vede vinovat pe fostul căpitan al feroviarilor pentru transferurile făcute în această vară și pentru aducerea portughezului Antonio Folha: „Eu cred că nu va continua la CFR Cluj. Dacă mă întrebi pe mine, de la ei au pornit greșelile din vara asta cu alegerea antrenorului”, a declarat omul de afaceri, conform Prima Sport.

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FANATIK a scris despre posibilitatea ca Ricardo Cadu să părăsească echipa din Gruia. După ce Iuliu Mureșan și-a dat demisia, iar Antonio Folha a fost demis, situația directorului sportiv al clubului este complicată. Horia Ivanovici a explicat în direct că fostul jucător al CFR-ului este în pericol.

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„Antonio Folha este out de la CFR Cluj. S-a confirmat. Se mai pregătește o mutare surprinzătoare. S-ar putea să plece și Cadu. Acestea sunt ultimele informații. Este un breaking news, Folha și tot staff-ul sunt dați afară și s-ar putea să îi urmeze Cadu. Este un întreg scandal acolo. Cadu a vorbit cu Neluțu Varga și a dat vina pentru Folha pe Iuliu Mureșan. S-a spălat pe mâini. A spus că nu el, ci Iuliu Mureșan l-ar fi adus pe Folha. Cadu a fost adus cu surle și trâmbițe, ar putea pleca la pachet cu Folha”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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