Cutremur la Chelsea! Todd Boehly și Mark Walter vor să-și vândă acțiunile după ani de război în conducerea clubului

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Mai mult, imperiul lui Walter se confruntă cu verificări din partea autorităților de reglementare. Finanțatorii americani Todd Boehly și Mark Walter vor purta discuții pentru a-și vinde participațiile deținute la Chelsea către acționarul majoritar Clearlake Capital, conform

Cutremur la vârful Chelsea? Cei mai cunoscuți acționari ai echipei sunt deciși să-și vândă acțiunile

O astfel de tranzacție va contribui la rezolvarea tensiunilor care dăinuie în sânul conducerii de multă vreme. Consorțiul a cumpărat Chelsea pentru 2,5 miliarde de lire sterline în 2022, după ce Roman Abramovici a fost obligat să vândă clubul în urma sancțiunilor impuse după războiul Rusiei din Ucraina.

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Din momentul în care clubul a fost preluat de noii acționari, tabăra reprezentată de Boehly și Walter s-a contrazis mai mereu cu tabăra Clearlake din cauza strategiei. Cu toate că Clearlake deține peste 60% din Chelsea, controlul clubului și puterea de decizie sunt împărțite cu Boehly, care este președintele clubului.

, însă nu există o certitudine că se va ajunge la un acord. Reluarea negocierilor are loc și în contextul în care Walter încearcă să vândă alte active importante, în timp ce imperiul său de afaceri este supus unor verificări din partea autorităților.

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Mai exact, procurorii americani investighează companiile de asigurări ale lui Walter, care l-au propulsat pe Wall Street, după ce au existat niște zvonuri care indicau că au existat asiguratori controlați de acesta care au acordat împrumuturi unor entități afiliate fără să dezvăluie legăturile cu respectivele credite. În prezent, companiile încearcă să își vândă rapid investițiile afiliate sau să reducă aceste împrumuturi.

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Walter a vândut Los Angeles Lakers cu 12,5 miliarde de dolari fostului șef al Disney, Bob Iger

În urmă cu o săptămână, Walter a vândut Los Angeles Lakers cu 12,5 miliarde de dolari fostului șef al Disney, Bob Iger și investitorului Joshua Kushner. Asta, la mai puțin de un an de când achiziționase echipa de baschet.

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, ginerele miliardarului Lakshmi Mittal, a ajuns la un acord care îi va permite să cumpere 30% din Liverpool. Din acest fond de investitori mai face parte fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

În era Clearlake și Boehly, Chelsea a câștigat anul trecut Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA și UEFA Conference League, a treia competiție europeană ca importanță. Cu toate acestea, clubul a avut probleme în Premier League, terminând sezonul trecut pe locul 10 și ratând calificarea în profitabilele competiții europene.