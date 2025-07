Cutremur la CSA Steaua! Nereguli mari în administrarea stadionului Ghencea: “Milioane de euro dispărute!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a abordat subiectul reprezentat de un

Cutremur la CSA Steaua: Curtea de Conturi a găsit nereguli în ceea ce privește administrarea arenei din Ghencea

În baza unui articol publicat de jurnaliștii de la , moderatorul emisiunii a dezbătut această chestiune alături de invitații săi. Sursa respectivă citează un raport întocmit de Curtea de Conturi, din care reiese că administratorii stadionului au declarat în acte o sumă cu aproximativ 60 de milioane de lei mai mică decât cea încasată în perioada respectivă din închirieri și alte acțiuni de acest gen.

„Ia uite știre ce dă puterea.ro, site-ul puterea.ro. ‘Cutremur la Ministerul Apărării! Stadionul Steaua, administrat ilegal cu milioane de euro dispărute, intre ghilimele’. Curtea de Conturi a României a emis o concluzie dură’.

I-auzi, cum l-au administrat, cică s-au furat o grămadă de bani, nu sunt bani. ‘Deși valoarea totală a investiției realizate din fonduri publice a fost de peste 423 de milioane, MApN a scris în inventar doar 364’. Deci 60 de milioane au dispărut. Ce băieți, auzi, bă, frate, ce fac ăia. Păi te miri că nu vor să dea stadionul și că nu vor să facă echipă.

‘Lipsă de transparență în stabilirea tarifelor și încheierea contractelor’. A zis ieri Gigi Becali că pe FCSB îi costă să joace în Ghencea 60.000 de euro pe meci. Atât îi costă. Doamne, Doamne! Cică milioane dispărute.

Horia Ivanovici a dat toate detaliile la Fanatik SuperLiga: „Dreptul legal de administrare nu fusese acordat printr-o Hotărâre de Guvern”

(…) Ce a găsit Curtea de Conturi, ce spun colegii de la puterea.ro. ‘Astfel, deși CSA Steaua a înregistrat stadionul în contabilitatea proprie și a obținut venituri din închirierea acestuia, dreptul legal de administrare nu fusese acordat printr-o Hotărâre de Guvern, așa cum prevede legea. Veniturile obținute ar fi trebuit să revină direct Ministerului Apărării în calitate de titular legal și nu celor de la CSA’.

Te miri că nu dau stadionul și că fac ce fac. Știi câți bani se fură acolo, la CSA? Milioane. Așa spune Curtea de Conturi. (…) Îți dai seama ce se întâmplă acolo?

Atenție, deci au înscris în inventar o sumă cu 60 de milioane de lei mai mică. Îți dai seama cum se smântânesc banii acolo? Băi, oameni buni, bă!

‘Lipsă de transparență în stabilirea tarifelor și încheierea abuzivă a contractelor’, au găsit. ‘În perioada 2021-2022, unele contracte de prestări servicii au fost încheiate fără a se desfășura nicio procedură de negociere și fără obținerea vizei de control financiar din partea MApN’. Adică e al lor, mă moșule, stadionul, e pe persoană fizică.

Cum e să ai o frumusețe de stadion, Ghencea, și să îți bați joc de el? Bă, să bagi nu știu câte zeci de milioane, 40 de milioane. Și să spui ‘Nu îi dăm lui Gigi, lui FCSB, nu îi dăm lui ăla că nu ne place, îl ținem pentru noi, pentru 2000 de fani’. 2000 de fani care merită respectul, dar sunt 2000 de oameni. Dar eu întreb de ce a fost făcut stadionul ăla?”, a transmis Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Cum au comentat Marian Aliuță și Florin Gardoș acest subiect

Subiectul a fost comentat și de Marian Aliuță și Florin Gardoș, prezenți în studio. Primul a subliniat faptul că în mod normal ar fi trebuit ca astfel de controale din partea Curții de Conturi să fie efectuate deja de mai mult timp.

„Eu nu cred că în România se fură (n.r. ironic). Probabil s-au dus în conturi greșite, se mai întâmplă.

(…) Păi și cei de la Curtea de Conturi acum au sesizat? Astea sunt controale frecvente care se fac. Cei din urmă ce au făcut?

(…) Nu s-a schimbat nimic. Era Gigi, că dacă nu era el… Sunt controale peste tot, în toate instituțiile, da? Curtea de Conturi vine și atunci se panichează. (n.r. Horia Ivanovici: Marian, e monument istoric! Greșesc cu ceva?)

Nu, nu. Steaua ar fi trebuit să joace atâtea meciuri acolo, chiar și FCSB să joace, dar nu pe sumele care se dau acum. Eu trec des pe acolo și așa mi se pare, exact ce spuneai, este un muzeu. Treci, te uiți, dar nu se întâmplă nimic acolo”, a spus Marian Aliuță.

„Nu era evident că nu e în regulă ce se întâmplă?”

Pe de altă parte, a adus în discuție și rivalitățile sportive dintre Steaua și FCSB care au dus la blocarea închirierii stadionului la un moment dat, dar a punctat și aspectul politic al situației:

„La noi sunt rivalități de genul ăsta, care nu ar trebui să existe, în momentul în care vorbim de un public și care trebuie închiriat, să scoți niște bani, și chiar am avut la un moment dat, am terminat cursul ăsta de doi ani, și discutam la un moment dat despre management-ul stadionului și stadioanele noi sau renovate din Vest au randamente de 20% pe an. Și la noi, noi vorbim de…

Îți dai seama. Faci o investiție, dar ai un randament excelent, asta pentru că sunt gestionate de niște echipe.

(…) Și de ei își bat joc (n.r. de suporteri) prin ceea ce se întâmplă la echipă. Mi se pare așa genul de sfidare care se întâmplă în politică de zeci de ani și care a dus la extremism. Oameni care gândesc acum atât de radical și… Nu vreau să intru în politică, dar uite cât de mult au scăzut partidele tradiționale în sondaje și așa mai departe.

Asta e sfidarea asta. ‘Noi suntem acolo, suntem șefi, facem ce vrem, nu ne interesează de nimic, nu ne interesează de transparență’. Nu știi ce discuții au fost cu asigurarea de 100.000 de euro? Mi se pare că sezonul trecut.

Cu toții știm de ce a fost făcut. Întrebarea mea e de ce nu s-a întâmplat ceva concret până acum. Nu era evident că nu e în regulă ce se întâmplă?”.