Cutremur la CSM Bucureşti! Adi Vasile şi Cristina Vărzaru sunt out! Cine va antrena echipa

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adi Vasile și Cristina Vărzaru, OUT de la CSM București! Totul este oficial

Anunțul oficial în acest sens a fost făcut chiar de către clubul din capitala României în cursul zilei de marți. În ceea ce îl privește pe antrenor se pare că a fost vorba despre o decizie a conducerii,

În schimb, vizavi de fosta mare handbalistă, a fost vorba despre o demisie depusă de aceasta, chestiune care a fost acceptată de club. Până la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de secundul din prezent, Iulia Curea.

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.

Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, au informat cei de la prin intermediul