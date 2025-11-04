Sport

Cutremur la CSM Bucureşti! Adi Vasile şi Cristina Vărzaru sunt out! Cine va antrena echipa

Șoc la echipa de handbal feminin de la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a plecat din nou, alături de team-managerul Cristina Vărzaru
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.11.2025 | 12:06
Cutremur la CSM Bucuresti Adi Vasile si Cristina Varzaru sunt out Cine va antrena echipa
breaking news
Adi Vasile și Cristina Vărzaru au plecat de la CSM București. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Anunțul oficial în acest sens a fost făcut chiar de către clubul din capitala României în cursul zilei de marți. În ceea ce îl privește pe antrenor se pare că a fost vorba despre o decizie a conducerii, bazată pe rezultatele din acest sezon. 

Adi Vasile și Cristina Vărzaru, OUT de la CSM București! Totul este oficial

În schimb, vizavi de fosta mare handbalistă, a fost vorba despre o demisie depusă de aceasta, chestiune care a fost acceptată de club. Până la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de secundul din prezent, Iulia Curea.

ADVERTISEMENT

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.

Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, au informat cei de la CSM București prin intermediul site-ului oficial al clubului. 

ADVERTISEMENT
Filmul despre viața lui Loți Boloni, lansat cu mare fast la Budapesta. Cum...
Fanatik
Filmul despre viața lui Loți Boloni, lansat cu mare fast la Budapesta. Cum a fost convins Valentin Ceaușescu să apară în documentar
Sfârșit de carieră pentru Marius Copil. Tenismenul a agățat oficial racheta în cui....
Fanatik
Sfârșit de carieră pentru Marius Copil. Tenismenul a agățat oficial racheta în cui. „Ultimii ani n-au fost ușori!”
Champions League, rezultate etapa 4. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 4. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!