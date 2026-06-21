Cutremur la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat după ce SUA a deschis scorul în meciul cu Australia

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La Seattle s-a jucat meciul SUA – Australia 2-0, care a consfințit calificarea americanilor în faza următoare a competiției. Cunoscut ca unul dintre cele mai zgomotoase stadioane din lume, Lumen Field a înregistrat un record.

Pământul s-a cutremurat la primul gol al americanilor

. Seismologii de la Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) au măsurat o amplitudine record a mișcării solului de 3,3 milimetri pe secundă în momentul în care SUA a deschis scorul. Al doilea gol a avut o amplitudine mai mică, doar 3,0.

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Comparativ, la meciul precedent de la Seattle, golul Belgiei din partida cu Egipt a provocat o mișcare echivalentă cu un cutremur de 1,8 grade. Iar golul faraonilor a atins doar 1,2 grade.

Australienii veniseră pe cai mari, după ce bătuseră Turcia în primul meci, dar SUA nu le-au dat nicio șansă. Golurile au fost înscrise de Burgess (min. 11, autogol) și Freeman (min. 43), ambele în prima repriză.

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SUA a stabilit un record după 96 de ani

Calificați deja în faza următoare, SUA care a învins Paraguay, scor 4-1 (3-0 la pauză), a stabilit un record. Americanii au reușit să marcheze două goluri în prima repriză a două partide consecutive pentru prima data în istoria lor la Cupa Mondială.

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SUA a participat la ediția inagurală a Cupei Mondială, din 1930, unde au obținut și cel mai bun rezultat al lor. Ei au înregistrat două victorii clare, 3-0 cu Belgia și 3-0 cu Paraguay, și s-au calificat în semifinale, unde au fost învinși clar de Argentina, scor 1-6.

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Întrucât la vremea respective nu se juca finală mică, atât SUA cât și Iugoslavia, învinsă de Uruguay, au fost creditate cu medalii de bronz.

Turcii vor să-l demită pe Montella

care nu are niciun punct după două meciuri și este eliminată din competiție. Din acest motiv, Vincenzo Montella are postul în mare pericol.

„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie.

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M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț.

Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut»”, a declarat Vincenzo Montella, îbcercând să se apere.