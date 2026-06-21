Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cutremur la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat după ce SUA a deschis scorul în meciul cu Australia

Statele Unite ale Americii, una dintre gazdele Campionatului Mondial, s-a calificat în faza următoare, după două victorii clare, 4-1 cu Paraguay și 2-0 cu Australia
Catalin Oprea
21.06.2026 | 05:45
Cutremur la Cupa Mondiala Ce sa intamplat dupa ce SUA a deschis scorul in meciul cu Australia
SPECIAL FANATIK
Americanii s-au calificat din grupa cu Australia, Paraguay și Turcia FOTO X
ADVERTISEMENT

La Seattle s-a jucat meciul SUA – Australia 2-0, care a consfințit calificarea americanilor în faza următoare a competiției. Cunoscut ca unul dintre cele mai zgomotoase stadioane din lume, Lumen Field a înregistrat un record.

Pământul s-a cutremurat la primul gol al americanilor

Primul gol al yankeilor a făcut ca, literalmente, pământul să se cutremure. Seismologii de la Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) au măsurat o amplitudine record a mișcării solului de 3,3 milimetri pe secundă în momentul în care SUA a deschis scorul. Al doilea gol a avut o amplitudine mai mică, doar 3,0.

ADVERTISEMENT

Comparativ, la meciul precedent de la Seattle, golul Belgiei din partida cu Egipt a provocat o mișcare echivalentă cu un cutremur de 1,8 grade. Iar golul faraonilor a atins doar 1,2 grade.

Australienii veniseră pe cai mari, după ce bătuseră Turcia în primul meci, dar SUA nu le-au dat nicio șansă. Golurile au fost înscrise de Burgess (min. 11, autogol) și Freeman (min. 43), ambele în prima repriză.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

SUA a stabilit un record după 96 de ani

Calificați deja în faza următoare, SUA care a învins Paraguay, scor 4-1 (3-0 la pauză), a stabilit un record. Americanii au reușit să marcheze două goluri în prima repriză a două partide consecutive pentru prima data în istoria lor la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
FIFA a schimbat regulamentul și sunt eliminați de la Cupa Mondială! ”Toată țara...
Digisport.ro
FIFA a schimbat regulamentul și sunt eliminați de la Cupa Mondială! ”Toată țara plânge”

SUA a participat la ediția inagurală a Cupei Mondială, din 1930, unde au obținut și cel mai bun rezultat al lor. Ei au înregistrat două victorii clare, 3-0 cu Belgia și 3-0 cu Paraguay, și s-au calificat în semifinale, unde au fost învinși clar de Argentina, scor 1-6.

ADVERTISEMENT

Întrucât la vremea respective nu se juca finală mică, atât SUA cât și Iugoslavia, învinsă de Uruguay, au fost creditate cu medalii de bronz.

Turcii vor să-l demită pe Montella

Surpriza neplăcută a acestei grupe a fost naționala Turciei, care nu are niciun punct după două meciuri și este eliminată din competiție. Din acest motiv, Vincenzo Montella are postul în mare pericol.

„Am dat tot ce am avut. Sunt în fotbal de 35 de ani. Meciuri ca acesta se întâmplă o dată la 50 de partide. Din păcate, noi am trăit asta în două meciuri. Am tras peste 60 de șuturi. Nici nu mai vorbesc despre procentele de posesie. Pur și simplu nu a fost să fie.

ADVERTISEMENT

M-a surprins că ați adus în discuție problema atacantului. Am avut 65 de șuturi în două meciuri. Dar, într-un fel sau altul, mingea nu vrea să intre în poartă. Dacă unul dintre voi îmi poate explica acest lucru, sunt gata să învăț.

Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Le-am spus jucătorilor mei: «Plecați cu fruntea sus, pentru că ați dat tot ce ați avut»”, a declarat Vincenzo Montella, îbcercând să se apere.

 

Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul...
Fanatik
Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul 1000 al Mondialelor, analizată fază cu fază
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după fiecare rezultat din grupe
Germania – Coasta de Fildeș 2-1, LIVE VIDEO în grupa E de la...
Fanatik
Germania – Coasta de Fildeș 2-1, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026, etapa 2. „Panzerele” au dat lovitura în prelungiri și s-au calificat în 16-imi!
Tags:
Parteneri
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de...
iamsport.ro
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de unul ca el. Am fi fost mai puternici'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!