Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu, out de la Unirea Slobozia!

Andrei Prepeliță a plecat de la Clubul a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că s-a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Ialomițenii se află pe penultimul loc în Superliga României și au parte de un început de an 2026 catastrofal.

Atât Andrei Prepeliță, cât și Ion Vlădoiu pleacă de la Unirea Slobozia. u fost considerați vinovați pentru rezultatele din ultima perioadă. Ialomițenii au ajuns la patru înfrângeri consecutive în Superliga României.

„Clubul Unirea Slobozia anunță încheierea colaborării cu antrenorii Ion Vlădoiu și Andrei Prepeliță. Succes amândurora!”, a fost anunțul făcut de cei de la Unirea Slobozia.

Știre în curs de actualizare…