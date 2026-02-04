Sport

Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!

Prima demitere din 2026 în Superliga României. Clubul a făcut anunțul după ultimul meci din campionat. Echipa se luptă pentru îndeplinirea marelui obiectiv.
Alex Bodnariu
04.02.2026 | 18:56
breaking news
Andrei Prepeliță a plecat de la Unirea Slobozia. Clubul a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că s-a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Ialomițenii se află pe penultimul loc în Superliga României și au parte de un început de an 2026 catastrofal.

Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu, out de la Unirea Slobozia!

Atât Andrei Prepeliță, cât și Ion Vlădoiu pleacă de la Unirea Slobozia. Cei doi tehnicieni au fost considerați vinovați pentru rezultatele din ultima perioadă. Ialomițenii au ajuns la patru înfrângeri consecutive în Superliga României.

„Clubul Unirea Slobozia anunță încheierea colaborării cu antrenorii Ion Vlădoiu și Andrei Prepeliță. Succes amândurora!”, a fost anunțul făcut de cei de la Unirea Slobozia.

Alex Bodnariu
