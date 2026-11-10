Cutremur la echipa lui Răzvan Lucescu! FIFA a făcut anunțul care îi poate strica planurile antrenorului român

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Lovitură pentru Răzvan Lucescu în Qatar! Al-Sadd, echipa pregătită de antrenorul român, se confruntă cu probleme în afara terenului. Clubul din Doha a primit o interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato, din cauza unor obligații financiare restante.

Al-Sadd, interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato! Cum poate scăpa de sancțiune

Al-Sadd se confruntă cu o problemă importantă! Formația pregătită de Răzvan Lucescu a primit o interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato. Sancțiunea împiedică echipa din Qatar să înregistreze noi jucători, atât pe plan intern, cât și internațional, și ar putea afecta planurile antrenorului român pentru întărirea lotului.

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Totuși, interdicția nu trebuie neapărat să rămână în vigoare pentru toate cele trei ferestre de transferuri , cluburile pot obține ridicarea acestora după achitarea datoriilor și îndeplinirea condițiilor stabilite de FIFA. Astfel, conducerea lui Al-Sadd are posibilitatea să rezolve situația înaintea următoarei perioade de mercato.

Răzvan Lucescu, la trei puncte de liderul Al-Rayyan după nouă etape

După mai mulți ani petrecuți în Grecia, la PAOK Salonic, Răzvan Lucescu Tehnicianul român a semnat un contract valabil până în 2028 cu Al-Sadd, unde l-a înlocuit pe Roberto Mancini. Obiectivele sale sunt câștigarea titlului și o clasare cât mai bună în Liga Campionilor Asiei.

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Al-Sadd ocupă locul 3 în campionatul Qatarului, cu 18 puncte după primele nouă etape, la trei lungimi de liderul Al-Rayyan. Echipa lui Lucescu a suferit o înfrângere dureroasă chiar în fața rivalei, scor 3-4, după ce a încasat patru goluri în primele 28 de minute. Formația din Doha are șase victorii și trei înfrângeri în actuala ediție de campionat.