Cutremur la Farul! Omul de încredere al lui Hagi se desparte de „marinari”

Farul Constanța a evitat la finele sezonului recent încheiat o retrogradare rușinoasă. Fosta campioană a României trece prin schimbări importante în vara acestui an. Una dintre marile lovituri încasate este despărțirea de omul care i-a fost alături lui Gică Hagi, actualul selecționer al naționalei României, în acest proiect.
Farul vine după un sezon în care a trăit cu pulsul la maxim, și nu datorită vreunei performanțe de invidiat, ci din cauza faptului că a scăpat de retrogradare după un baraj infernal cu Chindia Târgoviște. După ce a trecut cu bine de acest hop, „marinarii” au decis să îl instaleze oficial pe banca tehnică pe fostul internațional român Ovidiu Sabău.
Nu a trecut mult timp, că echipa dobrogeană a mai suferit o lovitură. Potrivit GSP.ro, Zoltan Iasko (61 de ani), actualul director sportiv al echipei, vrea să părăsească proiectul. Conform sursei, motivul din spatele dorinței sale de a pleca de la Farul este acela de a fi mai mult timp alături de familie, stabilită la Cluj.
Cel poreclit „Zoli” este unul dintre oamenii de încredere ai lui Gheorghe Hagi, actualul selecționer al echipei naționale. El a fost fotbalist profesionist, jucând pe postul de portar la formații precum FC Maramureș Baia Mare, Farul Constanța și FC Bihor Oradea. Ultima sa echipă din carieră a fost U Cluj, în 1999.
După ce a renunțat la cariera de fotbalist, Zoltan Iasko s-a aflat temporar în conducerea administrativă a Universității Cluj, apoi a ocupat și funcția de antrenor de portari. Legătura sa cu Gică Hagi pornește încă din vremea junioratului la Luceafărul, iar aceasta a continuat ulterior după ce ambii au atârnat ghetele în cui.
Farul Constanța, pe lângă faptul că a câștigat titlul în urmă cu doar câteva sezoane, a fost aproape mereu una dintre formațiile care a luptat pentru calificarea în play-off, reușind să participe de mai multe ori în primele 6. Stagiunea recentă s-a dovedit un adevărat fiasco, iar deznodământul putea fi cumplit pentru formația de la malul mării.
Pentru a evita o nouă rușine din noul sezon, Farul a decis să facă „curățenie” în lot în această vară. În acest sens, echipa le-a spus adio unor jucători precum Gabi Iancu (32 de ani), Jovan Markovic (25 de ani) și Diogo Ramalho (26 de ani).