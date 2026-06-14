Cutremur la Farul! Omul de încredere al lui Hagi se desparte de „marinari”

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Farul Constanța a evitat la finele sezonului recent încheiat o retrogradare rușinoasă. Fosta campioană a României trece prin schimbări importante în vara acestui an. Una dintre marile lovituri încasate este despărțirea de omul care i-a fost alături lui Gică Hagi, actualul selecționer al naționalei României, în acest proiect.

Zoltan Iasko pleacă de la Farul Constanța

Farul vine după un sezon în care a trăit cu pulsul la maxim, și nu datorită vreunei performanțe de invidiat, ci din cauza faptului că După ce a trecut cu bine de acest hop,

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Nu a trecut mult timp, că echipa dobrogeană a mai suferit o lovitură. Potrivit , Zoltan Iasko (61 de ani), actualul director sportiv al echipei, vrea să părăsească proiectul. Conform sursei, motivul din spatele dorinței sale de a pleca de la Farul este acela de a fi mai mult timp alături de familie, stabilită la Cluj.

Cine este Zoltan Iasko, de fapt

Cel poreclit „Zoli” este unul dintre oamenii de încredere ai lui Gheorghe Hagi, actualul selecționer al echipei naționale. El a fost fotbalist profesionist, jucând pe postul de portar la formații precum FC Maramureș Baia Mare, Farul Constanța și FC Bihor Oradea. Ultima sa echipă din carieră a fost U Cluj, în 1999.

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După ce a renunțat la cariera de fotbalist, Zoltan Iasko s-a aflat temporar în conducerea administrativă a Universității Cluj, apoi a ocupat și funcția de antrenor de portari. Legătura sa cu Gică Hagi pornește încă din vremea junioratului la Luceafărul, iar aceasta a continuat ulterior după ce ambii au atârnat ghetele în cui.

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Curățenie generală la Farul

Farul Constanța, pe lângă faptul că a câștigat titlul în urmă cu doar câteva sezoane, a fost aproape mereu una dintre formațiile care a luptat pentru calificarea în play-off, reușind să participe de mai multe ori în primele 6. Stagiunea recentă s-a dovedit un adevărat fiasco, iar deznodământul putea fi cumplit pentru formația de la malul mării.

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Pentru a evita o nouă rușine din noul sezon, În acest sens, echipa le-a spus adio unor jucători precum Gabi Iancu (32 de ani), Jovan Markovic (25 de ani) și Diogo Ramalho (26 de ani).