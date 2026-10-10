Cutremur la FCSB! Gheorghe Mustață îi cere demisia lui MM Stoica și anunță ruptura definitivă: „Să uite numărul meu de telefon!”. Dovezi explozive pentru Gigi Becali

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Până mai ieri „frați”, MM Stoica și Gheorghe Mustață au intrat pe câmpul de luptă cu baioneta în mână, fiind pe cale să provoace o ruptură majoră la FCSB. despre anumite nereguli care ar avea loc la academia clubului, urmate de reacția oficialului roș-albastru.

Conflictul ia amploare la FCSB: Gheorghe Mustață și Mihai Stoica, la cuțite

Explozia s-a produs după intervenția lui Mihai Stoica de la Prima Sport, unde acesta a contestat existența unor probe și a a apărat activitatea academiei, inclusiv rolul lui Alin Stoica în formarea tinerilor jucători.

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Replica lui Gheorghe Mustață a venit în cadrul . Timp de aproximativ două ore, liderul galeriei i s-a adresat direct lui Mihai Stoica, a lansat acuzații grave și a anunțat că relația dintre ei este definitiv compromisă.

„Nu-l puteți umfla pe Alin Stoica. Pădurariu a fost pedepsit de Alin Stoica, protejatul dumitale, pentru o fotografie postată la vremea respectivă pe Facebook. Puneți piciorul pe frână cu Pădurariu, pentru că de la noi a plecat din cauza lui Alin Stoica. Nu știți mai bine decât mine viața lui Pădurariu, copil crescut sub ochii mei, la fel ca Stoian. Așa că să nu vi-l asumați pe Pădurariu. Întrebați de ce a plecat din club, fiind împrumutat la Reșița”, a declarat Mustață.

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Mustață, ignorat de MM la bază FCSB

Dincolo de disputa privind Academia, Mustață a dezvăluit și un episod care, în opinia sa, a demonstrat că relația cu Mihai Stoica se deteriorase deja. Totul s-a pregătit la baza de pregătire a FCSB, când liderii de galerie au mers să-l salute pe Laurențiu Reghecampf, după numirea acestuia pe banca tehnică. Mustață susține că MM Stoica a continuat să joace tenis și nici nu l-a salutat.

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„Nu m-ați sunat pentru că nu aveți respect. Mi-am dat seama când am venit să-l salutăm pe Reghe și ați continuat să jucați tenis. Nici măcar nu ne-ați salutat. Liderii sunt foarte supărați. Credeți că suntem subordonații dumneavoastră. Vă înșelați. Suntem cei pe care i-ați găsit aici. Gestul de a continua să jucați tenis ne-a arătat că nu ne respectați. Noi veniserăm să-l salutăm pe antrenorul dorit, atenție, dorit. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați dorit pe Reghe. Nu mai avem nevoie de respectul dumitale. Nu mai am ce să vorbesc cu domnul Stoica. Ați spus că amenințăm. Niciodată! Noi iubim echipa de 45 de ani, nu pentru bani. Ai început să ai un comportament urât față de noi, suporterii”, a completat Mustață.

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Mustață promite dovezi și îi cere demisia lui Mihai Stoica

Cea mai gravă parte a intervenției a vizat presupusele nereguli de la Academia FCSB. Gheorghe Mustață susține că Gigi Becali a primit deja dovezile pe care Mihai Stoica le-a contestat public. Mai mult, liderul Peluzei Nord a anunțat că intenționează să facă publice fotografii, filmări și documente, inclusiv informații despre un dosar aflat în instanță. în cazul în care dovedește neregulile.

„Am să fac publice dovezile pe care i le-am prezentat deja patronului, cu care am vorbit două ore și ceva. Patronul are probele despre care spuneați că nu ar exista. Nu prea știți ce se întâmplă acolo. Eu, Gheorghe Mustață, îi cer demisia dacă vin cu probe. Aveți impresia că, dacă vorbiți frumos cu presa, puteți ataca? Domnule Stoica, puteați pune mâna pe telefon. Nu am spus că nu ați insistat pe lângă tatăl lui Pădure. Nu v-am atacat, dar dumneata m-ai atacat în această seară pe mine.

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Vorbești despre respect, dar nu ne respecți, domnule Stoica. Vorbește cu mine și, prin mine, cu milioane de suporteri. În fotbalul european ești numărul unu, dar cu mine ar fi bine să o lași mai moale. Vor apărea fotografii și filmări în toată presa. Să vedem ce spuneți atunci! Petreceri în restaurantele unor părinți.

Nu v-am vizat. Cine v-a informat a făcut-o prost. Îl apărați pe protejatul dumneavoastră, care, la întâlnirea cu Baciu, a ridicat tonul în fața noastră. L-ați făcut pe Stoica mare antrenor. Cineva din bază spunea că povestea cu mașina lovită și avocatul este o invenție. Voi aduce și numărul dosarului din instanță. Opriți-vă, domnule Stoica, pentru că nu v-am atacat în niciun fel. Dacă vreau să vă atac, o fac”, a mai spus Gheorghe Mustață.

Ruptură definitivă între Mustață și Stoica: „Nu mai există dialog între noi”

Gheorghe Mustață a anunțat că liderii Peluzei Nord au disputat situația și că au luat decizia de a întrerupe orice colaborare cu Mihai Stoica. Mai mult, acesta consideră că tensiunile ar fi fost amplificate de faptul că discută direct cu Gigi Becali despre problemele clubului, fără să treacă mai întâi pe la conducerea executivă.

„Astăzi am avut ședință cu liderii. Între mine și MM Stoica, din acest moment, nu mai există colaborare sau dialog. Poți spune că îi transmit să uite numărul meu de telefon. Să spui că te-am vizat fără să asculți ce spun… Eu m-am simțit vizat de el, nu invers. Știți care este problema lor? Că vorbesc direct cu patronul, iar ei se supără. Toți liderii care au fost în bază pentru Reghe s-au simțit foarte prost din cauza comportamentului lui MM. Nici măcar nu ne-a salutat.

Am simțit atunci că ei se cred mai presus de toată lumea. Ne-a șocat pe toți. De atunci nu am mai vorbit, iar acum iese să mă atace. Dacă voiai probe, îl sunai pe Gigi. Nu mă opresc aici. Vreau să arăt ce se întâmplă cu acești protejați ai lui MM. Pentru copii merg până la capăt. Să ferească Dumnezeu să ajungă la mine vreo filmare în care un antrenor îi înjură pe copii! Imediat ajunge totul la Gigi. Așa mi-a cerut Gigi”, a completat Mustață.

Suporterii, de partea lui Gheorghe Mustață

Intervenția liderului de galerie a provocat numeroase reacții pe chatul emisiunii „Templul Sportului”. Mulți dintre cei care au comentat au criticat activitatea lui Mihai Stoica și au salutat faptul că Mustață a ales să vorbească deschis despre situația de la club. Iată doar două dintre sutele de mesaje: