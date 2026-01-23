Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu 1-4 la Dinamo Zagreb şi îşi dinamitează şansele de calificare în play-off-ul Europa League. şi un miracol în jocul rezultatelor pentru a prinde top 24.

Denis Alibec, out de la FCSB! Gigi Becali anunţă plecarea atacantului

Gigi Becali a intervenit la FANATIK SUPERLIGA şi a anunţat prima plecare de la FCSB după . Denis Alibec nu mai intră în planurile campioanei şi va fi cedat oricui plăteşte 200.000 de euro:

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali i-a criticat pe Tavi Popescu şi Denis Politic

Patronul celor de la FCSB a avut trei remarcaţi în meciul de la Zagreb, spunând că Baba Alhassan, Cisotti şi Bîrligea sunt singurii care au jucat. Gigi Becali a fost nemulţumit de randamentul celor care au intrat la pauză:

„L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a spus Becali.

