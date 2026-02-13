Cutremur la FCSB: Ștefan Târnovanu vrea să plece și plănuiește să se ducă la Gigi Becali la Palat: „E foarte supărat”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a scos din poartă pentru a îl introduce pe Matei Popa, fotbalist care îndeplinește regula U21. Din acest motiv, goalkeeperul de națională vrea să plece de la campioana României.

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB! Îi cere hârtie lui Gigi Becali

Ștefan Târnovanu nu mai prinde poarta FCSB-ului. De patru etape, buturile campioanei României sunt păzite de Matei Popa, un goalkeeper în vârstă de numai 18 ani.

„A vorbit Dragoș, o să vorbesc și eu cu el. El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. ‘Dă-mi și mie o hârtie pe 2 milioane, pe 1,5 milioane, pe 2,5, pe 4. Dă-mi o hârtie, să pot și eu să plec’. Pentru că nu se știe nimic, la ce preț ar putea să plece Târnovanu.

Atât de supărat e că a venit să îmi spună chestia asta. I-am zis ‘Du-te la patron și rezolvă-ți problema. Eu nu pot. Te-am prezentat peste tot. 4-5 milioane nu dă lumea’. Asta e o problemă pe care trebuie să o rezolve singur.

(n.r. – La început părea să accepte decizie lui Gigi Becali) Acceptă, dar numai el știe cum acceptă. Ce să mai… Se antrenează cu puștiul, dar numai el știe cum se antrenează. Ce să mai discutăm? Să nu uităm că și Târnovanu, 3 ani de zile, a adus puncte FCSB-ului.

Pentru asta, cred că și patronul o să înțeleagă, o să vorbească cu el și o să spună ‘Da, mă, adu-o echipă în vară, ăștia sunt banii, du-te!’”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Când revine Ștefan Târnovanu în poarta FCSB

În SuperLiga, Fane Târnovanu nu a mai jucat un meci din 25 ianuarie, de la acel 1-4 cu CFR Cluj. Giovanni Becali e convins că portarul în vârstă de 25 de ani va reveni între buturi dacă FCSB va intra în play-off.

„În situația în care e el, e ca și clubul să recupereze bani, oricum l-au luat liber, și el să își vadă de treaba lui și de viația lui profesionistă. Dar să așteptăm. Mai sunt meciuri de jucat. Intră FCSB în play-off. Are 10 finale ca să ia campionatul. Crezi că le va juca tot cu un puști de 19 ani?”, a adăugat celebrul agent FIFA.

Cum îl vede Giovanni Becali pe Matei Popa

Giovanni Becali l-a caracterizat și pe Matei Popa, cel care i-a luat locul în poartă lui Ștefan Târnovanu. Puștiul de 18 ani al FCSB-ului a jucat până acum 4 meciuri și a primit 4 goluri.

„Are calitate. A scos o minge cu mâna, într-o situație rară, la 1-1. Se făcea 2-1. Dar a greșit la gol, când s-a făcut 2-1. La un portar se vede greșeala. De la mijlocul terenului în sus nu prea se mai vede”, a conchis Don Giovanni.