Cutremur la Gaziantep: Orhan Ak a fost dat afară! Se întoarce Marius Șumudică?

ADVERTISEMENT

Scaunul de antrenor de la Gaziantep a devenit din nou liber. Orhan Ak (47 de ani), tehnicianul numit în luna septembrie în locul lui Mirel Rădoi, a fost demis de conducerea grupării din Turcia. Încheierea colaborării a venit de comun acord, după un eșec pe teren propriu în fața celor de la Kasımpașa.

Un nou mandat pentru „Șumi”? Conducerea îl apreciază, însă fanii rămân împărțiți

Acest rezultat a adâncit criza echipei și a cimentat o serie neagră de șase înfrângeri consecutive în campionat. Gaziantep se află în acest moment pe un periculos loc 16 în clasament, cu opt puncte strânse în 11 etape, la doar 5 puncte de ocupanta ultimului loc. Gruparea turcă explorează opțiunile pentru salvarea de la retrogradare, pe lista oficialilor turci.

ADVERTISEMENT

Din informațiile existente, până în acest moment nu au fost făcuți pași concreți și nu s-au inițiat discuții directe între club și tehnicianul român. Cu toate acestea, oficialii lui Gaziantep nu exclud posibilitatea de a-l contacta pe Șumudică în următoarele zile, acesta bucurându-se în continuare de o apreciere deosebită din partea conducătorilor echipei.

Scurtul episod Mirel Rădoi pe banca turcilor

Singurul impediment ar putea fi reacția unei părți a suporterilor, care nu a uitat modul tensionat în care românul s-a despărțit de club la finalul mandatelor anterioare. În cazul în care o înțelegere s-ar oficializa, Șumudică ar bifa al treilea său mandat pe banca celor de la Gaziantep, unde i-ar antrena din nou pe internaționalii români Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

ADVERTISEMENT

Instabilitatea de la Gaziantep vine la doar câteva luni după despărțirea de Mirel Rădoi. însă aventura sa în Turcia a fost extrem de scurtă. Rădoi a rezistat doar șapte meciuri pe bancă, înregistrând o singură victorie, un egal și cinci înfrângeri, situație ce a dus la rezilierea rapidă a contractului și la numirea lui Orhan Ak, care la rândul său a clacat. Rămâne de văzut dacă decizia conducerii din următoarele zile va aduce din nou un tehnician român la cârma grupării turce.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu uită perioada de la Gaziantep

Prima reacție a tehnicianului român nu a întârziat să apară după speculațiile din presa turcă. Marius Șumudică a confirmat în direct la FANATIK SUPERLIGA faptul că se află pe lista scurtă a celor de la Gaziantep, însă a ținut să clarifice ferm condițiile în care ar lua în calcul o eventuală plecare de la actuala sa echipă:

ADVERTISEMENT

„În momentul în care echipele din Turcia au probleme și sunt în subsolul clasamentului, apare imediat și numele lui Șumudică. Asta nu poate decât să mă bucure, pentru că e greu ca antrenor român să intri în Turcia. Probabil am lăsat amprenta acolo pentru ceea ce am făcut și se discută. Detalii nu am, dar știu că sunt o variantă. Probabil sunt pe o listă scurtă. Au avut cea mai bună clasare cu mine, au încheiat pe locul 8 în primul an. E cea mai bună clasare a lor. Apoi, am fost demis când eram pe locul 4, în urma unei declarații nefericite, pe care ei au luat-o ca un afront.

Nu am nicio clauză la CFR, am un contract până în vară, un contract pe care le-am promis că-l voi respecta și aceeași dorință am și în momentul de față. Am contract până la 30 iunie și atât. Eu acum îmi doresc să rămân la CFR până la finele contractului. Singura problemă care m-ar face să iau în calcul despărțirea de CFR ar fi depunctarea. Dacă ar exista, nu aș mai continua o zi. M-am chinuit să fac punctele pe care le-am făcut în condițiile în care am pierdut 19 jucători față de anul trecut și atunci, dacă va fi luată munca tuturor, din momentul acela voi pleca”, a declarat Marius Șumudică.