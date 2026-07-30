Cutremur la gigantul din Premier League: Antrenorul și-a dat demisia înaintea noului sezon!

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Aflat pe banca lui Newcastle din 2021, Eddie Howe a decis să plece de la club înaintea startului noului sezon. Tehnicianul englez de 48 de ani a părăsit „Coțofenele”.

Eddie Howe a plecat de la Newcastle

Confrom , Eddie Howe nu mai este antrenorul lui Newcastle. Discuțiile recente între el și conducerea clubului, precum și mai multe plecări importante în această vară din rândul lotului echipei (n.r. – Sandro Tonali și Anthony Gordon), au condus la despărțire. El este tehnicianul care a câștigat primul trofeu al formației de pe St James’ Park : Cupa Ligii, în 2025, chiar în fața lui Liverpool.

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De asemenea, sub comanda sa, Newcastle a bifat două participări în în ultimele sezoane. Totuși, relația sa recentă cu superiorii săi nu a mai fost atât de bună. Miercuri seară, Newcastle a pierdut un meci amical cu 1-4 în fața lui Bristol City,

„Fiecare zi în care sunt managerul lui Newcastle este o zi grozavă pentru mine. Iubesc absolut clubul de fotbal și asta nu se va schimba niciodată”, erau cuvintele antrenorului după meciul amintit, care nu lăsau de înțeles că va pleca de pe banca echipei din Premier League.

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Cine este favorit să preia banca tehnică a lui Newcastle

Newcastle este deținută aproape în totalitate de Fondul de Investiții Publice al guvernului saudit, care are în proprietatea sa și clubul Al Ahli. În acest context, favorit să preia banca tehnică a „Coțofenelor” este germanul Matthias Jaissle, care pregătește formația din prima ligă a Arabiei Saudite din 2023.

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În vârstă de 38 de ani, Matthias Jaissle este dublu câștigător al Ligii Campionilor Asiei cu Al Ahli, club alături de care a câștigat și Supercupa Arabiei Saudite în 2025. Înainte de această experiență, el a strălucit, timp de două sezoane, și pe banca lui Red Bull Salzburg. Cu austriecii, el a cucerit două titluri și o Cupă.

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Ca jucător, Jaissle a avut o carieră modestă. El a îmbrăcat tricoul lui Hoffenheim pe postul de fundaș central timp de 11 ani, dar a strâns doar 68 de apariții în campionat, după ce o ruptură a ligamentului încrucișat anterior suferită în 2009 l-a determinat să se retragă la vârsta de 26 de ani.