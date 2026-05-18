Cutremur la Manchester City, chiar după triumful din Cupa Angliei! Presa britanică anunță plecarea lui Pep Guardiola la finalul sezonului. Șefii „cetățenilor” i-au găsit deja înlocuitorul

La o zi distanță de la , Manchester City a primit o veste cutremurătoare. Presa din Insulă susține că Pep Guardiola va pleca de pe Etihad la finalul actualei stagiuni, care marchează cel de-al 10-lea sezon petrecut de legendarul tehnician spaniol pe banca tehnică a „cetățenilor”. Ba mai mult, conducerea clubului englez i-ar fi găsit deja un înlocuitor acestuia.

Cutremur la Manchester City! Pep Guardiola intenționează să plece de pe Etihad în această vară!

În ultimii ani s-a tot vehiculat că fiecare sezon al lui Pep Guardiola la timona clubului albastru din Manchester ar putea fi ultimul, însă de fiecare dată aceste zvonuri s-au dovedit a fi false în cele din urmă. Acest scenariu pare totuși mult mai credibil acum, dat fiind faptul că mai multe instituții de presă de renume din Anglia, precum Daily Mail, BBC Sports sau The Mirror, au anunțat că stagiunea curentă va pune capăt mandatului de 10 sezoane al tehnicianului spaniol pe Etihad.

Confrom publicațiilor menționate anterior, se pare mai multe surse din anturajul lui Guardiola au confirmat această ipoteză și, mai mult decât atât, șefii lui City au fost deja anunțați, iar anunțul oficial este iminent. Dacă despărțirea va avea loc, atunci antrenorul spaniol va pleca de pe Etihad după fix 10 sezoane, timp în care a izbutit să îmbogățească vitrina clubului cu nu mai puțin de . Acest număr ar putea crește chiar la 21, asta dacă „cetățenii” vor reuși să câștige și titlul în Premier League în acest sezon. În momentul de față, City pleacă cu șansa a doua în lupta cu Arsenal, liderul din campionat, care are un avans de două lungimi în fruntea clasamentului, cu două etape rămase până la final.

Enzo Maresca, favorit să-l înlocuiască pe Guardiola pe banca lui Manchester City

Tot din presa britanică aflăm și faptul că liderii grupării din Manchester au început deja demersurile pentru a-i găsi un înlocuitor spaniolului, iar alesul pare să fie nimeni altul decât Enzo Maresca, fostul tehnician de la Chelsea și ex-asistent al lui Guardiola pe banca „cetățenilor”, în sezonul 2022/2023, stagiune în care City a cucerit în premieră marele trofeu UEFA Champions League. Ulterior, acesta a părăsit staff-ul lui Pep si a devenit antrenor principal la Leicester, pe care a promovat-o din Championship în Premier League.

Chiar și așa, cea mai prolifică perioadă din cariera de antrenor a lui Maresca s-a produs pe Stamford Bridge, la cârma lui Chelsea, club alături de care a izbutit să cucerească două trofee internaționale, și anume UEFA Conference League, respectiv Campionatul Mondial al Cluburilor, ambele fiind câștigate în vara anului 2025. Acesta a fost demis de conducerea lui Chelsea la începutul lui 2026, iar de atunci, Maresca este liber de contract.