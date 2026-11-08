Cutremur la Napoli! De Laurentiis a intrat peste jucători, iar Allegri riscă să fie demis. „Călăul” României îi poate lua locul

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Napoli a ajuns într-un punct critic al sezonului, iar Massimiliano Allegri se află sub o presiune tot mai mare. Înfrângerea categorică suferită în fața lui FC Porto, scor 1-4, a scos la iveală probleme serioase în vestiar, iar Aurelio De Laurentiis a intervenit personal. Președintele a mers la baza de pregătire, a discutat cu antrenorul și jucătorii și a transmis un mesaj ferm înaintea confruntării cu Lazio. Rezultatul de duminică ar putea cântări decisiv în viitorul tehnicianului.

De Laurentiis a intervenit personal la Napoli! Mesaj dur pentru Allegri și jucători înaintea meciului cu Lazio

Aurelio De Laurentiis a mers la centrul de pregătire de la Castel Volturno pentru a discuta cu Massimiliano Allegri și directorul sportiv Giovanni Manna. Întâlnirea a durat aproximativ o oră, iar președintele a vrut să afle direct de la cei implicați care sunt motivele pentru care echipa a ajuns într-o asemenea situație.

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Potrivit presei italiene, discuțiile au vizat atât numărul mare de accidentări, cât și tensiunile din vestiar. După înfrângerea cu Porto, Matteo Politano a criticat public atitudinea unor coechipieri străini, sugerând că responsabilitatea pentru rezultate trebuie asumată de întregul grup, nu doar de jucătorii italieni. Episodul a alimentat speculațiile privind existența unor tabere în interiorul vestiarului.

De Laurentiis a transmis că individualismul trebuie să dispară și că interesul clubului trebuie să fie mai presus de orice. Jucătorii au intrat și în cantonament înaintea partidei cu Lazio, pentru a încerca să refacă unitatea grupului. Potrivit publicației La Repubblica, întâlnirea dintre președinte, Allegri și Manna a fost una constructivă, iar poziția antrenorului nu a fost pusă oficial în discuție. Totuși, conducerea așteaptă o reacție imediată pe teren.

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Massimiliano Allegri, sub presiune după șapte înfrângeri în 14 meciuri! Duelul cu Lazio poate schimba totul

Rezultatele lui Napoli din acest sezon sunt departe de așteptări. Echipa a pierdut șapte dintre cele 14 partide oficiale disputate, iar eșecul cu FC Porto, 1-4, a accentuat criza. În , formația se află pe locul opt, în timp ce în Liga Campionilor ocupă o poziție și mai slabă, a 27-a.

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🚨 Napoli president Aurelio De Laurentiis went to the training ground yesterday for crisis talks with Massimiliano Allegri. The Italian manager has lost seven of his first 14 matches, leaving Napoli eighth in Serie A and 14 points behind the leaders. Dressing-room tensions have also emerged following their 4-1 Champions League defeat to Porto and the president wants to find out what’s behind the side’s poor start to the season. (Source: Football Italia) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

Confruntarea cu Lazio, programată duminică, 8 noiembrie, pe stadionul Diego Armando Maradona, este privită drept un moment-cheie. Formația pregătită de Gennaro Gattuso vine din postura de lider al campionatului, iar Napoli are nevoie de un rezultat care să oprească seria negativă și să redea încrederea vestiarului.

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Allegri beneficiază încă de sprijinul lui De Laurentiis, însă răbdarea conducerii nu este nelimitată. Antrenorul a semnat un contract valabil până în 2029, cu un salariu de aproximativ șase milioane de euro net pe sezon. Costurile unei eventuale despărțiri reprezintă un factor important, dar o nouă înfrângere ar putea determina conducerea să reevalueze situația în pauza internațională.

Montella, Pioli sau Conceicao? Cine ar putea prelua banca lui Napoli dacă Allegri pleacă

În cazul în care De Laurentiis va decide să schimbe antrenorul, mai multe nume au început să fie vehiculate în presa italiană. Sport Mediaset îi indică pe Vincenzo Montella și Stefano Pioli drept variante, cu fostul selecționer al Turciei în prim-plan.

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Montella este liber de contract după , iar experiența sa în fotbalul italian îl transformă într-o variantă bună de luat în calcul. Totuși, aceeași sursă a mai menționat faptul că De Laurentiis ar putea opta inclusiv pentru o soluție temporară, până la finalul sezonului, dacă situația lui Allegri se deteriorează.

În schimb, Tuttomercatoweb a propulsat un alt nume: Sergio Conceicao. Portughezul ar fi o variantă atractivă datorită stilului său autoritar și capacității de a gestiona vestiare tensionate. De altfel, De Laurentiis l-a luat în calcul și în trecut, înainte de a-l numi pe Luciano Spalletti. Deocamdată, niciuna dintre aceste variante nu reprezintă o decizie oficială, iar viitorul lui Allegri depinde în mare măsură de reacția echipei în fața lui Lazio.