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Cutremur la naționala Turciei, după eliminarea rușinoasă de la CM 2026! Suporterii cer excluderea din lot a unui jucător important. Video

Scandal cât casa la naționala Turciei! Vezi pe site-ul FANATIK ce jucător important a primit interzis din partea fanilor la prima reprezentativă, după eliminarea rușinoasă de la CM 2026.
Dragos Petrescu
21.06.2026 | 19:25
Cutremur la nationala Turciei dupa eliminarea rusinoasa de la CM 2026 Suporterii cer excluderea din lot a unui jucator important Video
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Suporterii Turciei au cerut excluderea lui Kerem Akturcoglu de la echipa națională, după dezastrul de la CM 2026 // FOTO: hepta.ro
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Turcia reprezintă una dintre marile dezamăgiri de la CM 2026! Naționala lui Vincenzo Montella a pierdut surprinzător primele două partide disputate în cadrul grupei D, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay, iar astfel a fost eliminată matematic încă din faza grupelor, indiferent de rezultatul pe care îl va înregistra la ultimul meci, împotriva primei reprezentative din SUA. Suporterii otomani au fost extrem de furioși după contraperformanța favoriților lor, cerând inclusiv excluderea din lot a lui Kerem Akturcoglu, fotbalistul lui Fenerbahce.

Suporterii Turciei au cerut excluderea lui Kerem Akturcoglu de la echipa națională, după dezastrul de la CM 2026!

Atacantul în vârstă de 27 de ani a avut parte de niște contre cu fanii turci prezenți pe stadionul „Levi’s” din Santa Clara, arena pe care elevii lui Vincenzo Montella au disputat meciul cu Paraguay. Incidentul s-a petrecut în debutul actului secund, atunci când Kerem Akturcoglu urma să fie înlocuit din cauza prestației modeste pe care o avusese, doar că în momentul schimbării, suporterii otomani din tribune și-au exprimat vehement nemulțumirea față de fotbalist. Vizibil afectat, acesta a reacționat impulsiv, insultându-și proprii fani și îndreptându-se direct spre vestiare, ignorându-l astfel complet pe co-echipierul său, Baris Yilmaz, care îl aștepta la marginea terenului pentru a intra în joc.

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Ulterior, suporterii au acționat fără jumătăți de măsură, lansând o petiție în mediul online prin care au cerut excluderea definitivă a lui Akturcoglu de la echipa națională, considerând că atitudinea atacantului lui Fenerbahce este una total inacceptabilă. „Așa îi tratezi pe fanii care au venit de la celălalt capăt al lumii să te susțină? Akturkoglu, afară de la Turcia!” sau „Ar fi trebuit să-ți pleci capul, în semn de scuză, dar tu ai continuat să ne sfidezi. Rușine!” sunt doar câteva exemple de mesaje postate de fanii turci pe rețelele de socializare după nefericitul eveniment.

Turcia, dezamăgire totală la revenirea pe marea scenă a fotbalului mondial!

Socotită de către mulți specialiști și analiști TV drept una dintre candidatele serioase la titlul de „revelația turneului”, naționala lui Vincenzo Montella a dezamăgit profund, mai ales că actuala generație a Turciei este, sau cel puțin era, considerată drept „Generația de Aur” a fotbalului otoman, în care suporterii își puneau mari speranțe la competiția finală din această vară.

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Speranțele s-au născut odată cu calificarea la CM 2026, punând astfel stop unei secete de 24 de ani, ultima prezență a Turciei pe tabloul principal fiind consemnată în 2002, atunci când a câștigat bronzul, de altfel, cea mai mare performanță din istoria țării la Cupa Mondială. Totuși, generația lui Arda Guler, Kenan Yildiz și Hakan Calhanoglu era considerată o echipă mult mai puternică decât cea din 2002, drept pentru care tot poporul turc se aștepta ca națională lui Montella să facă un turneu grozav, poate chiar să repete sau să depășească isprava din urmă cu 24 de ani, însă din păcate pentru ei, deznodământul a fost unul extrem de trist.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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