Cutremur la Netflix! Gigantul care a intrat în sportul mondial a pierdut 135 de miliarde de dolari din valoarea de piață

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Platforma de streaming Netflix este printre cele mai cunoscute și cu cel mai mare număr de abonați din lume. Gigantul american care oferă o gamă largă de filme și documentare a intrat în sportul mondial de ceva vreme, dar a pierdut 135 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Scădere uriașă a capitalului pentru compania Netflix

Netflix pune la dispoziția abonaților săi o serie de producții importante, cum ar fi cea care prezintă . Reprezentanții serviciului de streaming se mândresc cu un număr mare de utilizatori din lumea întreagă, dovadă că doresc să le dea tot ceea ce caută. Astfel, au decis să se îndrepte și spre sport.

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Decizia a fost luată după ce compania, vreme de 15 ani, s-a concentrat doar pe profit, nicidecum pe transmisiunile live ale campionatelor. Schimbarea s-a produs în 2023, iar în doar 2 ani a construit un portofoliu de drepturi sportive live cu o valoare combinată de aproximativ 7 miliarde de dolari, în taxe totale pentru drepturi angajate, relatează .

Portofoliul companiei include proprietăți majore, cum ar fi campionatul de wrestling WWE, NFL și MLB. Cupa Mondială Feminină de la FIFA și câteva meciuri de box de top sunt, de asemenea, în colecția sa. În plus, , deși în momentul de față se confruntă cu o mare neplăcere.

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Situația nu este tocmai bună la bursă pentru că acțiunile Netflix au pierdut 26% din valoare, de la începutul lui 2026. Platforma de streaming a înregistrat o scădere a capitalizării de peste 135 de miliarde de dolari, pe fondul stagnării interesului publicului pentru conținutul său. Titlurile companiei s-au depreciat masiv, în prezent situându-se printre cele zece companii cu cele mai slabe performanțe din indicele Nasdaq 100. În cazul în care declinul continuă, gigantul american ar putea încheia cel mai dificil an bursier din 2022 până în prezent. În luna septembrie acțiunile au pierdut 14%, dovadă că acum compania ia în calcul mai multe schimbări pentru perioada următoare.

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Schimbările pregătite de Netflix

Investitorii urmăresc atât evoluția veniturilor, cât și măsurile prin care conducerea intenționează să atragă mai mulți spectatori pe site. Netflix trebuie să arate că este capabil să lanseze din nou filme și seriale cu audiențe ridicate. Analiștii consideră că principala problemă pentru scăderea valorii de piață este reprezentată de stagnarea implicării utilizatorilor. În ultima vreme platforma nu a reușit să lanseze suficiente producții care să atragă un public numeros, în ciuda faptului că s-au făcut investiții considerabile în conținut. Cu toate acestea, concurența în această industrie este una foarte competitivă la ora actuală.

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Una dintre schimbările pe care compania le ia în calcul este reorganizarea activităților de producție și distribuție a conținutului. Așadar, reprezentanții vor să îmbunătățească oferta de filme și seriale și să crească audiența platformei. Totodată, gigantul a transmis că responsabilul diviziei de film, Dan Lin, a plecat din firmă.

Anterior, femeia de afaceri Bela Bajaria a fost înlocuită în funcția de director de conținut cu Peter Rice. Acesta a fost președinte al Walt Disney Television. Numirea sa poate indica o schimbare a strategiei către producții originale premium, care stimulează conversațiile și cheltuieli mai mari cu conținut pentru anul 2027.

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În aceste condiții, compania intenționează să elimine aproximativ 1.000 de locuri de muncă din mai multe departamente, la nivel internațional. Astfel, Netflix consideră că vor fi reduse cheltuielile operaționale. În altă ordine de idei, serviciul de streaming a obținut anul acesta cel mai mic număr de premii Emmy din ultimul deceniu, deși obținuse 111 nominalizări.

Co-directorul executiv, Ted Sarandos, a transmis că ritmul de dezvoltare a companiei americane nu este suficient de rapid. Conținutul devine foarte scump, pe piață fiind foarte mulți jucători. Sunt multe servicii de streaming care au clienți fideli. Printre cele mai cunoscute se află Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime și Apple.

Estimările analiștilor pentru trimestrul al treilea

Analiștii care au observat scăderea la bursă a companiei Netflix au făcut mai multe estimări. Aceștia consideră că veniturile gigantului ar duce spre o creștere, profitul urmând să fie mai mare în trimestrul al treilea. Experții susțin că această creștere este valabilă chiar dacă de la începutul anului firma a înregistrat o performanță negativă.

Prin urmare, se vehiculează venituri care ar putea ajunge la 12,9 miliarde de dolari, potrivit datelor centralizate de Bloomberg. Așadar, este vorba de o creștere de 12%, în timp ce câștigul pe acțiune este estimat la 82 de cenți. Și aici este vorba de o creștere de 39% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Marja brută s-ar putea clasa la 51%, ușor sub nivelul înregistrat în trimestrul al doilea. Majoritatea analiștilor de pe Wall Street sunt de părere că Netflix are mari șanse să-și revină, deși are parte de scăderi bursiere. Recomandările sunt favorabile, prețul țintă mediu fiind de aproximativ 92 de dolari pe acțiune. Acest lucru indică un potențial de apreciere de 32% în următoarele 12 luni.

De asemenea, analiștii Oppenheimer, coordonați de Jason Helfstein, au observat că oferta Netflix începe să aibă deja semne de îmbunătățire. Pe de altă parte, nivelul general al audienței rămâne sub așteptări. Alicia Reese, analist la Wedbush, spune că veniturile companiei din publicitate se vor dubla până la finalul anului. Se estimează că vor ajunge la aproximativ 3 miliarde de dolari.