Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții

Rayo Vallecano a obținut o victorie dramatică în Conference League, 3-2 contra lui Lech Poznan. Echipa lui Andrei Rațiu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în partea secundă, golul de trei puncte fiind marcat în minutul 90+4. Dincolo de rezultatul din teren însă, au existat momente extrem de tensionate între antrenorul Inigo Perez și fotbalistul pe care Andrei Rațiu l-a înlocuit, Ivan Balliu.

Cutremur la Rayo după victoria nebună din Conference League! Ce a declarat Andrei Rațiu

În minutul 55 al partidei dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan, într-un moment în care polonezii conduceau cu 2-0, antrenorul spaniolilor, Inigo Perez, a decis să producă nu mai puțin de patru modificări. Una dintre ele a fost înlocuirea lui Ivan Balliu cu Andrei Rațiu, iar fotbalistul albanez a fost extrem de furios. Reacția sa nu a fost pe placul tehnicianului, iar între cei doi a existat un conflict verbal.

Schimbările lui Inigo Perez s-au dovedit a fi extrem de inspirate, deoarece Rayo a reușit să puncteze de trei ori până la final, două dintre goluri fiind înscrise de fotbaliști introduși pe parcurs. Chiar și în contextul , tensiunea nu a dispărut, iar Inigo Perez a plecat de la stadion înainte de a participa la conferința de presă.

Jucătorii s-au strâns în vestiar după succesul obținut pentru a discuta cele întâmplate, iar Andrei Rațiu a fost cel care a oferit o primă reacție jurnaliștilor spanioli. „Aceste lucruri vor fi discutate. Eu am ajuns târziu și nu știu ce s-a întâmplat. Nu am fost informat. Am avut o ședință, nu trebuie să ne oprim asupra acestui lucru”, a declarat internaționalul român, conform . Rațiu este un jucător de bază la prima reprezentativă, .

Reacții dure după evenimentele de la Rayo – Lech Poznan

Președintele lui Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, nu s-a ferit de cuvinte după conflictul dintre Inigo Perez și Ivan Balliu, iar acesta a anunțat că fotbalistul albanez, principalul rival al lui Andrei Rațiu pentru un loc de titular, va fi pedepsit. „Este intolerabil ca un jucător să protesteze împotriva unei înlocuiri. Merită să fie sancționat”, a declarat acesta pentru sursa menționată.

Inclusiv selecționerul naționalei Spaniei, Luis de la Fuente, a fost întrebat despre incidentul petrecut la meciul lui Rayo. „Tot timpul sunt 100% de partea antrenorului și tot timpul sunt împotriva lipsei de respect. Pentru mine, este de neacceptat”, a declarat acesta, prezent la o conferință de presă unde a anunțat lotul pe care se va baza pentru „dubla” din această lună cu Georgia și Turcia.

Tensiuni uriașe și înainte de meciul lui Andrei Rațiu

Atmosfera din jurul partidei Rayo Vallecano – Lech Poznan a fost una extrem de tensionată încă din zilele premergătoare jocului. Reprezentanții clubului polonez au postat pe rețelele sociale imagini de la stadionul lui Rayo, în care au criticat condițiile din vestiarul oaspeților. Acest lucru a provocat o reacție dură din partea președintelui Raul Martin Presa: „Este detestabil și de nedescris. Cristiano Ronaldo și Messi s-au schimbat aici și nimeni nu s-a plâns. Și niciun jucător de la Lech Poznan nu e de nivelul lor”.

De asemenea, în ziua premergătoare jocului au existat conflicte între ultrașii celor două formații, Poliția fiind nevoită să intervină în forță pentru a aplana un conflict care putea să degenereze. „Numărul de arestați și răniți în acest moment, doar câte unul în fiecare caz, nu reflectă lupta incredibilă care a avut loc timp de aproximativ 10 minute”, au notat cei de la .