Cutremur la turneul de la Miami, unde Gabriela Ruse a urcat în turul II și joacă azi alături de alte două românce – ora meciurilor

ADVERTISEMENT

Finala preconizată la turneul WTA de la Miami, dintre Aryna Sabalenka și Iga Swiatek nu va mai avea loc. Cele două jucătoare erau principalele favorite, în contextul în care

Iga Swiatek a fost eliminată la debutul la Miami

Iga Swiatek însă a părăsit competiția chiar după primul ei meci. Poloneza a fost eliminată de compatrioata sa, Magda Linette, pe care în primul set a zdrobit-o cu 6-1. Au urmat însă două seturi adjudecate de jucătoarea de pe locul 50 mondial, care s-a impus cu 7-5, 6-3, eliminând-o pe Swiatek.

ADVERTISEMENT

Meciul a durat două ore și 12 minute, iar în turul al treilea Magda Linette va da peste Alexandra Eala, din Filipine. Grație faptului că a fost cap de serie, Iga Swiatek a intrat în turul al doilea. Ea avea 73 de victorii consecutive la debutul turneelor la care a participat, serie care s-a oprit la Miami.

Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea

În turul al doilea al turneului de la Miami a ajuns și Gabriela Ruse (72 WTA). Meciul româncei a fost amânat cu o zi, din cauza vremii. Ea a învins-o azi noapte pe Antonia Ruzic, din Serbia, locul 55 mondial, în două seturi, scor 7-5, 7-6. Partida a durat două ore și șapte minute. Ruse va reveni pe teren diseară, după ora 21.30, în confruntarea cu americanca Madison Keys, locul 15 WTA.

ADVERTISEMENT

Și celelalte două românce aflate la Miami au astăzi meciuri în turul al doilea. favorita 14. Va fi al treilea lor meci din acest sezon, toate, în ultimele trei turnee. Cele două și-a împărțit până acum victoriile. Sorana a învins-o pe Noskova în două seturi la Dubai, în vreme ce jucătoarea din Cehia s-a revanșat la Indian Wells, unde a câștigat un duel de un nivel ridicat, 6-7, 6-4, 6-4. Dacă trece și de Noskova, Sori o poate întâlni pe Elise Mertens, belgianca de pe locul 21 mondial, care în turul II se va confrunta Elvina Kalieva (SUA – 154 WTA).

ADVERTISEMENT

Premii generoase pentru calificarea în turul al treilea

După ora 22.00, va debuta la Miami și Jaqueline Cristian (36 WTA). Beneficiara abandonului Emmei Răducanu, care a propulsat-o direct în turul al doilea, Jaqueline o întâlnește pe Peyton Stearns (SUA – 47 WTA), în fața căreia pornește cu prima șansă.

Pentru prezența în turul al doilea al turneului de la Miami, fetele noastre au asigurat un premiu în valoare de 36.110 de dolari. Accederea în turul al treilea mărește considerabil recompensele, prezența acolo fiind răsplătită cu 61.895 dolari.