Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Florin Tănase (31 de ani) a fost găsit de Gigi Becali principalul vinovat pentru eșecul FCSB pe terenul lui CFR Cluj. Patronul l-a scos la pauză, apoi l-a criticat dur la interviurile de după partidă. Mai mult, Becali l-a umilit pe căpitanul său, spunând că i-a fost milă să-l înlocuiască în minutul 25!

Florin Tănase vrea să plece în iarnă de la FCSB! Criticile permanente ale patronului și atmosfera par să-l fi convins să ia decizia

„Am vrut să îl schimb în minutul 25, dar mi-a fost milă de el. Are contractul omul. Nu zic că nu are valoare, este un jucător valoros, dar nu îi mai arde”, după CFR – FCSB 1-0. A fost încă o „palmă” pe care patronul i-a dat-o omului de care se ruga în vară să semneze prelungirea cu FCSB și să nu plece în China.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Florin Tănase e decis să facă pasul în spate și să se despartă la iarnă de FCSB! Căpitanul este extrem de dezamăgit de modul cum este tratat, în condițiile în care a rămas să ajute echipa și pe Gigi Becali, renunțând la minim 3 milioane de euro.

Atmosfera la FCSB nu este deloc bună în acest început de sezon. Lovitura de măciucă a fost dubla cu , care a însemnat eliminarea prematură și rușinoasă din Conference League la final de iulie, când unii nu au venit încă din vacanțe. Tănase a resimțit din plin criticile patronului, dar și ale altor oameni importanți din fotbal. „Eu sunt mereu de vină”, le spunea el colegilor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a umilit pe Tănase comparându-l cu Perianu, cifrele spun altceva! „Pune-l pe Bîrligea să joace închizător și veți câte recuperări face!”

a fost mereu omul care a acceptat să joace pe orice post pentru a ajuta echipa. A fost și mijlocaș central, a jucat și vârf, și în spatele atacantului de careu, și închizător, cum s-a întâmplat la Cluj, cu CFR. De aici a pornit și „explozia” lui Gigi Becali, care a pus în aceeași frază numele lui Tănase și Perianu, fostul jucător al FCSB, acum la CFR.

ADVERTISEMENT

Eu nu-s prieten cu Tănase. Am avut o relație mai specială cu el. Am câștigat bani și cu el, am făcut performanțe, l-am și vândut. Dar altfel ce prietenie să am? Să am prietenie cu jucătorii? Doamne ferește! În fața lui Tănase mă aplecam până acum, dar gata, la revedere, nu mai vrea să joace fotbal. Păi dacă nu mai vrei, lasă-te!” – Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA

„Poate dacă jucam fără Tănase altul era rezultatul. Tănase nu mai vrea să lupte, vrea să joace așa, un fel de miuță, am talent și joc din talent. Dacă nu câștigi un duel cu Perianu, care nu joacă de 3 ani, îți dai seama”, acuza .

ADVERTISEMENT

Realitatea este însă complet diferită față de ce spune Gigi Becali. FANATIK a consultat cifrele lui Florin Tănase în cele 45 de minute jucate în Gruia și acestea spun altceva. Tănase a câștigat 70 la sută din duelurile lui Perianu, în condițiile în care s-a sacrificat să joace număr 6. „Pune-l pe Bîrligea să joace închizător și vezi câte recuperări face”, vorbeau cei de la FCSB în vestiar înainte de . Mai mult, Tănase a fost înlocuit la 0-0, CFR a bătut cu 1-0 fără el pe teren, dar tot căpitanul a fost găsit țap ispășitor.

Florin Tănase e decis să plece la iarnă în China, oferta de acolo rămânând valabilă pentru el

Declarațiile violente la adresa lui Tănase ale lui Becali, și nu numai, după meciul de la Cluj nu sunt o noutate în acest sezon. Florin Tănase a fost scos din primul 11 și la meciul cu Farul, fiind preferat Mihai Toma, unul dintre jucătorii pe care Mihai Stoica pariază. Cert este că Baciu a fost nevoit atunci să-l bage pe căpitan în minutul 29, imediat după ce deschisese scorul.

ADVERTISEMENT

Să joace mijlocaș central Toma? E incredibil. Să dirijeze jocul. Du-te stai între linii, cere mingea, nu ai tu calități de dirijor. FCSB e ca o orchestră cu interpreți foarte buni, dar care n-au dirijor” – Marius Șumudică, analist la FANATIK SUPERLIGA înainte să preia CFR Cluj

Tănase nu a fost deloc mulțumit de decizia trecerii sale pe bancă, el având cu câteva zile în urmă și un dialog de la distanță cu antrenorul Marius Baciu. „Am refuzat 1,5 milioane de euro salariu din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?”, ar fi la acel moment. Iar frustrările nu erau îndreptate doar împotriva antrenorului sau a lui Gigi Becali atunci când vine vorba de alcătuirea primului 11.

Oricum, dacă în vară Florin Tănase a decis să refuze și să continue la FCSB, lucrurile se pot schimba radical în decembrie. Interesul din prima ligă chineză pentru el rămâne în picioare, va începe un nou campionat, iar Tănase are șanse mari să joace acolo.