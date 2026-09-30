Sport

Cutremur mondial! A fost anunțată retragerea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo se retrage din echipa națională a Portugaliei! „Decizia este definitivă și ireversibilă”, susțin jurnaliștii lusitani. Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 00:46
Cutremur mondial A fost anuntata retragerea lui Cristiano Ronaldo de la nationala Portugaliei
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A fost anunțată retragerea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei. Foto: Hepta
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) ar fi decis să se retragă din echipa națională a Portugaliei, susțin jurnaliștii lusitani de O Jogo. Potrivit lor, hotărârea starului de la Al-Nassr ar fi „definitivă și ireversibilă”. Astfel, este probabil ca Ronaldo să fi jucat deja ultimul său meci pentru prima reprezentativă a țării lui.

Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă cu efect imediat de la naționala Portugaliei

Este vorba despre acel Portugalia – Țara Galilor 1-0 din prima etapă de Liga Națiunilor, partidă în care CR7 a ratat o ocazie uriașă de gol și a avut un gol anulat, fiind ulterior schimbat de selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Apoi, Cristiano nu a fost folosit deloc în victoria cu 2-1 din Norvegia, chestiune care l-a înfuriat extrem de tare.

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A urmat un conflict deschis cu Jesus, care a culminat miercuri seară cu părăsirea cantonamentului de la Copenhaga de către fotbalist, cu doar o zi înaintea meciului cu Danemarca. Cel mai probabil, Ronaldo a fost deranjat de declarațiile făcute de selecționer cu puțin timp înainte la conferința de presă.

Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo după ce a plecat din cantonamentul naționalei

Jorge Jesus a transmis că el este „șeful” în vestiar și astfel nimeni, nici măcar Cristiano Ronaldo, nu îi poate impune ce jucători să folosească. Asta după ce a anunțat că starul naționalei ar fi urmat să fie rezervă și la acest meci cu Danemarca. La scurt timp, CR7 a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj:

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„După conferința de presă a antrenorului Echipei Naționale, și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc tabăra de pregătire a Echipei Naționale. La timpul potrivit, voi spune adevărul tuturor portughezilor despre motivele care m-au motivat să părăsesc naționala, căreia m-am dedicat mereu. Acum este momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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