Cutremur mondial! A fost anunțată retragerea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) ar fi decis să se retragă din echipa națională a Portugaliei, susțin jurnaliștii lusitani de Potrivit lor, hotărârea starului de la Al-Nassr ar fi „definitivă și ireversibilă”. Astfel, este probabil ca Ronaldo să fi jucat deja ultimul său meci pentru prima reprezentativă a țării lui.

Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă cu efect imediat de la naționala Portugaliei

din prima etapă de Liga Națiunilor, partidă în care CR7 a ratat o ocazie uriașă de gol și a avut un gol anulat, fiind ulterior schimbat de selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Apoi, Cristiano nu a fost folosit deloc în victoria cu 2-1 din Norvegia, chestiune care l-a înfuriat extrem de tare.

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A urmat un conflict deschis cu Jesus, care a culminat miercuri seară cu , cu doar o zi înaintea meciului cu Danemarca. Cel mai probabil, Ronaldo a fost deranjat de declarațiile făcute de selecționer cu puțin timp înainte la conferința de presă.

Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo după ce a plecat din cantonamentul naționalei

Jorge Jesus a transmis că el este „șeful” în vestiar și astfel nimeni, nici măcar Cristiano Ronaldo, nu îi poate impune ce jucători să folosească. Asta după ce a anunțat că starul naționalei ar fi urmat să fie rezervă și la acest meci cu Danemarca. La scurt timp, următorul mesaj:

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„După conferința de presă a antrenorului Echipei Naționale, și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc tabăra de pregătire a Echipei Naționale. La timpul potrivit, voi spune adevărul tuturor portughezilor despre motivele care m-au motivat să părăsesc naționala, căreia m-am dedicat mereu. Acum este momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”.