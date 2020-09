Cutremur neobișnuit în România, 21 septembrie 2020. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a avut loc

Un cutremur cu magnitutdinea de 3.2 a avut loc luni, 21 septembrie, în zona Suceava, zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea.

Cutremurul s-a produs la adâncimea de 3 de kilometri, în apropiere de orașele Cluj-Napoca (151 km NE), Bacău (175 km NV), Iași (189 km V), Sibiu (215 km N), Brașov (220 km N) și Oradea (253 km E).

Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 17:19:04 (ora locală a României), și a avut epicentrul în Bucovina, județul Suceava, cu o magnitudine de 3.2, la adâncimea de 3 kilometri.

Statisticile arată că în România au loc în fiecare an aproximativ 300 de cutremure. Cifrele variază, însă, de la an la an, astfel că în 2018 au fost înregistrate peste 300 de cutremure, în timp ce în 2019 erau deja 200 de cutremure în jumătate de an.

Luna august 2020 a fost activă din acest punct de vedere, fiind înregistrate 3 cutremure însemnate, majoritatea fiind cu magnitudini cuprinse între 2 și 4.

În ultimele 24 de ore, în 20 septembrie 2020, România a înregistrat două cutremure semnificative. Primul a fost înregistrat la ora 14:11:40 și a avut 2.3 pe scara Richter, la o adâncime de 90 de kilometri. Specialiștii au catalogat acest cutremur drept unul slab.

Un alt cutremur de 2.5 pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 126 de kilometri, la ora 3:41:11 noaptea, la 150 de kilometri de capitala București.

Ultimul mare cutremur înregistrat în România a avut loc în 1977, a durat 50 de secunde, a avut o magnitudine de 7.4 și a produs peste 1.500 de victime.

