Cutremur politic în PSD după eșecul de la Capitală. Surse: Liderii vor să scoată partidul de la guvernare. „Oamenii votează mesajul Opoziției”

Eșecul de la Capitală a provocat tensiuni uriașe în tabăra social-democraților. Liderii partidului pun pe masă un scenariu radical care ar putea arunca în aer actuala guvernare.
Mădălina Cristea
08.12.2025 | 12:56
Cutremur politic in PSD dupa esecul de la Capitala Surse Liderii vor sa scoata partidul de la guvernare Oamenii voteaza mesajul Opozitiei
PSD analizează ieșirea de la guvernare, conform unor surse, după eșecul lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Sursa foto: Colaj Fanatik
Tensiunile sunt uriașe în interiorul PSD după rezultatele alegerilor de duminică. Eșecul lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei a reaprins tensiunile la vârful formațiunii, iar surse din conducere susțin că se ia în calcul o măsură radicală: trecerea în Opoziție.

PSD analizează trecerea în Opoziție după eșecul de la PMB

Supărarea liderilor social-democrați vin după mai multe eșecuri electorale uriașe. Partidul a pierdut funcții cheie în ultimii doi ani, cum ar fi Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan, apoi Marcel Ciolacu a pierdut alegerile prezidențiale obținut cel mai slab scor din istoria partidului. De asemenea, în mai 2025, candidatul comun PSD-PNL la prezidențiale a pierdut alegerile prezidențiale. Anul acesta, 7 decembrie 2025, Daniel Băluță a pierdut cursa pentru Primăria Capitalei.

Potrivit Digi24.ro, analizele interne arată două probleme mari care au dus la acest dezastru electoral. În primul rând, Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, a reușit să rupă o felie importantă din electoratul tradițional al PSD. Oamenii nemulțumiți au preferat mesajul ei anti-sistem în locul mesajului transmis de social-democrați.

Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. Tensiuni uriașe în PSD

De asemenea, șefii social-democrați au fost surprinși de rezultatele din sectoarele 4 și 6. În propriul său fief, Sectorul 4, Daniel Băluță a obținut un scor aproape egal cu candidatul PNL, semn că nu a reușit să atragă voturile nici măcar cetățenilor din zona pe care o administrează. Concluzia liderilor este clară: „Oamenii au arătat că votează mesajul Opoziției”.

Chiar dacă sunt voci importante, inclusiv Marcel Ciolacu, cer o analiză serioasă privind rămânerea la guvernare alături de PNL, o schimbare majoră nu se va întâmpla în curând, fiindcă urmează negocierile pentru bugetul pe anul 2026. PSD vrea să rămână la masă pentru a decide cum se împart banii pentru instituții și primării. Abia de anul viitor, după ce bugetul va fi aprobat, partidul va decide dacă mai are rost să rămână în actuala coaliție sau dacă e mai bine să treacă în opoziție pentru a găsi metode de a se apropia iar de oameni.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
