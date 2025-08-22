Cutremur puternic în apropiere de Antarctica. Seismul a avut o magnitudine de peste 7

Un cutremur puternic a avut loc în apele care separă America de Sud de Antarctica, în Strâmtoarea Drake. Autoritățile au emis și o alertă de tsunami, însă au constatat că nu există acest risc.

ADVERTISEMENT

Un cutremur a avut loc aproape de Antarctica

în apropiere de Antarctica a avut o magnitudine de 7.5 pe scara Richter, conform Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, transmite .

Inițial, Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a raportat o magnitudine de 8 a cutremurului, însă aceasta a fost revizuită. Totodată, instituția a adăugat că seismul a avut loc la o adâncime de 10,8 kilometri. Epicentrul cutremurului a fost în apropiere de Antarctica.

ADVERTISEMENT

După cutremur, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o scurtă avertizare pentru zonele de coastă din Chile. Ulterior, însă, s-a constatat că nu a existat niciun pericol de tsunami.

De asemenea, cutremurul s-a produs la 962 kilometri sud-est de Punta Arenas, Chile, și la 717 kilometri sud-est de Ushuaia, Argentina. Seismul a avut loc la 02:16:20 UTC (22:16:20 ora locală).

ADVERTISEMENT

În urma seismului, autoritățile din Chile și Argentina nu au anunțat pagube sau victime. Zona în care s-a produs cutremurul puternic este una puțin populată.

ADVERTISEMENT

Strâmtoarea Drake este întinderea de apă dintre vârful sudic al Americii de Sud și Antarctica, fiind cea mai lată strâmtoare maritimă. Aceasta leagă partea de sud-vest a Oceanului Atlantic cu partea de sud-est a Oceanului Pacific.

Un seism puternic s-a produs în Rusia, la finalul lui iulie

La finalul lunii iulie, , s-a produs în peninsula Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei. Autoritățile au emis alerte de evacuări în zonă, iar seismul a dus la avarierea mai multor clădiri.

ADVERTISEMENT

Au fost afectate și Japonia și Hawaii, unde oamenii au fost evacuați. Cutremurul a fost cel mai puternic din ultimele decenii și a dus la producerea unui tsunami cu o înălțime de 3-4 metri, care a lovit mai multe zone din peninsula Kamchatka.

Sistemul american de monitorizare a tsunami-urilor a emis, după cutremur, o alertă privind posibila apariție a unor tsunami periculoase în orele de după producerea seismului. Au fost vizate nu doar regiuni din Rusia, ci și din Alaska, Japonia și Hawaii.