News

Cutremur puternic în apropiere de Antarctica. Seismul a avut o magnitudine de peste 7

Un cutremur puternic s-a produs în apropiere de Antarctica. Magnitudinea seismului a fost de peste 7 și a avut loc în Strâmtoarea Drake
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 07:51
Cutremur puternic in apropiere de Antarctica Seismul a avut o magnitudine de peste 7
Cutremur puternic în apropiere de Antarctica. Sursa foto: Pixabay, Freepik/Colaj Fanatik

Un cutremur puternic a avut loc în apele care separă America de Sud de Antarctica, în Strâmtoarea Drake. Autoritățile au emis și o alertă de tsunami, însă au constatat că nu există acest risc.

ADVERTISEMENT

Un cutremur a avut loc aproape de Antarctica

Seismul produs în apropiere de Antarctica a avut o magnitudine de 7.5 pe scara Richter, conform Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, transmite Reuters.

Inițial, Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a raportat o magnitudine de 8 a cutremurului, însă aceasta a fost revizuită. Totodată, instituția a adăugat că seismul a avut loc la o adâncime de 10,8 kilometri. Epicentrul cutremurului a fost în apropiere de Antarctica.

ADVERTISEMENT

După cutremur, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o scurtă avertizare pentru zonele de coastă din Chile. Ulterior, însă, s-a constatat că nu a existat niciun pericol de tsunami.

De asemenea, cutremurul s-a produs la 962 kilometri sud-est de Punta Arenas, Chile, și la 717 kilometri sud-est de Ushuaia, Argentina. Seismul a avut loc la 02:16:20 UTC (22:16:20 ora locală).

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

În urma seismului, autoritățile din Chile și Argentina nu au anunțat pagube sau victime. Zona în care s-a produs cutremurul puternic este una puțin populată.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen...
Digisport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2

Strâmtoarea Drake este întinderea de apă dintre vârful sudic al Americii de Sud și Antarctica, fiind cea mai lată strâmtoare maritimă. Aceasta leagă partea de sud-vest a Oceanului Atlantic cu partea de sud-est a Oceanului Pacific.

Un seism puternic s-a produs în Rusia, la finalul lui iulie

La finalul lunii iulie, un cutremur puternic, cu magnitudinea 8.8, s-a produs în peninsula Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei. Autoritățile au emis alerte de evacuări în zonă, iar seismul a dus la avarierea mai multor clădiri.

ADVERTISEMENT

Au fost afectate și Japonia și Hawaii, unde oamenii au fost evacuați. Cutremurul a fost cel mai puternic din ultimele decenii și a dus la producerea unui tsunami cu o înălțime de 3-4 metri, care a lovit mai multe zone din peninsula Kamchatka.

Sistemul american de monitorizare a tsunami-urilor a emis, după cutremur, o alertă privind posibila apariție a unor tsunami periculoase în orele de după producerea seismului. Au fost vizate nu doar regiuni din Rusia, ci și din Alaska, Japonia și Hawaii.

Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. „Până când vom ignora...
Fanatik
Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. „Până când vom ignora propriul popor?”
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni, sub atenționări de...
Fanatik
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni, sub atenționări de inundații devastatoare
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit...
Fanatik
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit ilegal pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un...
iamsport.ro
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un salariu de 2.000.000 de euro
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!