Cutremur puternic în China. Cel puțin 3 morți și zeci de răniți raportați. Video

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a avut loc la ora 4.33 (ora locală) în provincia chineză Sichuan, situată în sud-vestul statului asiatic.

Seismul a lăsat în urma sa cel puțin 3 morți și circa 60 de răniți, scrie presa locală.

Potrivit Centrului Rețelelor de Cutremure din China, mișcarea telurică a avut epicentrul la vest de Chongqing, a cărei zonă metropolitană are o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km.

Într-o primă fază, Institutul american pentru studii geologice (USGS) a anunțat că acest a avut magnitudinea 5,4. Ulterior, Centrul seismologic din China l-a plasat la magnitudinea 6,0.

Imediat după raportarea seismului, guvernul provincial, cu sediul central de ajutor pentru cutremure din Sichuan, a activat o alertă de intervenție de nivel II, a doua cea mai înaltă din sistemul de răspuns de urgență al cutremurului pe patru niveluri din China.

În orașul Luzhou, aproape 3.000 de persoane au fost mobilizate pentru salvare. De asemenea, au fost amenajate corturi pentru evacuarea temporară a locuitorilor într-un sat al orașului Fuji din provincie, potrivit .

Cele 3 decese au fost confirmate de Guvernul local, însă fără a se preciza unde sunt localizate sau a furniza mai multe detalii, a afirmat China Global Television Network (CGTN).

”Este posibil ca daunele să fie importante şi catastrofa să fie pe arie extinsă”, a estimat USGS într-o evaluare preliminară.

Instead of running out immediately, a wife rushed to wake up her sleeping husband when the 6.0-magnitude jolted Luxian county, Luzhou city of SW China’s Sichuan Province at 4:33 am on Thursday.

— Zhengguan (@ZhengguanNews)