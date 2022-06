Cutremur puternic în China. Cel puțin 4 morți și mai mulți răniți în urma seismului. Video

Un cutremur cu magnitudinea 6.1 a zguduit, miercuri, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. Seismul a avut și o replică de peste 4.

Cel puțin 4 morți și 14 răniți în urma unui cutremur puternic în China

Potrivit presei internaționale, a afectat districtul Lushan Ya’an din Sichuan la ora locală 17:00, anunță Centrul Rețelelor Seismice din China (CENC).

Epicentrul seismului a fost raportat la o adâncime de 17 km. Cutremurul a avut și o replică de 4.5 magnitudine.

At 17 o’clock today, a magnitude 6.1 earthquake occurred in Ya ‘an, Sichuan. If you pay attention to the sound, a rooster gave an alarm 4 seconds before the earthquake wave arrived. at 17:00:09 🐓🐔🐓 — Sharing travel (@lsjngs)

Din informațiile furnizate de presa chineză de stat, cel puțin 4 persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma mișcării telurice de miercuri.

Autoritățile din orașul Ya’an au mobilizat peste 4.500 de salvatori în zona cutremurului, inclusiv angajați de salvare, pompieri și poliție militară, a raportat CCTV, scrie .

”Administrația orașului face tot posibilul pentru a-i salva pe cei care au fost prinși sub ruine și pentru a reduce numărul victimelor”, notează presa chineză.

⚡️In the province of ,an of 6.1 observed. Videos are video has been reported by local — 🗞️SecularDino🦕 (@secularsharmaji)

Provincia Sichuan este recunoscută ca o zonă cu multiple cutremure. Zona a suferit cel mai mortal seims, cu magnitudinea de 7.9, în 2008, în care 90.000 de oameni au murit.

Un cutremur de mică adâncime între Sichuan și Yunnanul a avut loc și în ianuarie 2022. Seismul s-a soldat atunci cu 30 de persoane rănite. Un alt cutremur, în septembrie anul trecut, a provocat 3 morți.

Imagini de la cutremurul produs miercuri în China

Autoritățile din Sichuan au anunțat că unele clădiri au fost avariate în urma de miercuri, dar nu au existat rapoarte privind prăbușirea unor structuri.

În social-media au apărut mai multe filmări care arată panica trăită de oameni în momentul producerii seismului.

Well prepared! Students found shelter and evacuated to a safe place in an orderly manner at a school in Yibin, SW.China’s Sichuan Province after an earthquake hit Sichuan’s Ya’an this afternoon. — Global Times (@globaltimesnews)

Într-un clip video postat pe Twitter se vede o clasă plină cu elevi care trăiește șocul seismului. Niciunul dintre copii nu a suferit răni în urma evenimentului, toți fiind evacuați în siguranță.