Cutremur puternic în Japonia. Seismul de peste 6 magnitudine a afectat și Capitala Tokyo. Video

Japonia a fost lovită joi seara de un cutremur puternic. Seismul, care a avut magnitudinea de 6.1, a fost raportat în nord-vestul statului asiatic, la ora locală 22:40 (16.40 ora României)

Măsurat la o adâncime inițială de 80 de kilometri, cutremurul a fost resimțit puternic inclusiv în Capitala Tokyo, potrivit jurnaliștilor aflați în zonă.

Conform autorităților din Japonia, deşi a fost unul puternic, momentan nu a fost emisă alertă de tsunami. Agenţia de Meteorologie a precizat că epicentrul a fost în prefectura Chiba, situată la est de Capitala Tokyo.

De asemenea, echipele de intervenție au anunțat că, după primele investigații, nu au existat rapoarte imediate privind pagube sau persoane rănite în Prefectura Chiba sau în prefecturile vecine Saitama și Ibaraki, a raportat publicația , citând surse din Poliție.

Cei de la Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. au anunțat că de la ora 23:00 (ora locală), aproximativ 250 de locuințe din zona Shinjuku din Capitală se confruntau cu întreruperi de curent.

Totodată, mai multe linii de tren de mare viteză au fost suspendate și curentul electric a fost oprit în unele zone în urma cutremurului, în timp ce pistele de pe aeroportul Haneda din Tokyo au fost închise pentru verificări de siguranță.

În social media au apărut deja mai multe imagini care arată cât de puternic a fost cutremurul raportat joi în Capitala Japoniei.

