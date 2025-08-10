Cutremur puternic în Turcia duminică seară. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur s-a produs în Turcia duminică seară. Anunțul a fost făcut de AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Seismul a fost unul puternic și s-a resimțit în mai multe provincii.

Cutremur puternic în Turcia duminică seară

Cutremurul a avut o magnitudine de 6,1 și a lovit duminică vestul Turciei, după cum a transmis AFAD. Se pare că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul.

Deși vorbim despre un în această duminică, nu au fost raportate victime și nici pagube în niciuna dintre provinciile afectate.

Pe de altă parte, autoritățile s-au mobilizat. Ministrul de interne Ali Yerlikaya a anunțat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecțiile în jurul Istanbulului, dar și în provinciile din apropiere.

Deși momentan nu au fost raportate incidente, autoritățile vor să verifice dacă totul este în regulă. AFAD a mai transmis de asemenea că acest cutremur s-a produs la o adâncime 11 km. Informația a fost confirmată și de Centrul German de Cercetare pentru Geostiinţe (GFZ).

Un alt seism a lovit Turcia în luna iunie

Menționăm faptul că tot în această vară, un alt . Seismul a avut o magnitudine de 5,8 și s-a produs noaptea, la începutul lunii iunie, în zona din apropierea orașului Marmaris, din provincia Mugla, din sud-vestul Turciei.

Seismul a fost atât de puternic încât resimțit în multe părți ale țării. Deși la acest cutremur care s-a produs duminică, 10 august, în Turcia nu au fost raportate pagube și victime, iată că în luna iunie, seismul a adus probleme.

Mai exact, 69 de persoane au fost rănite în urma seismului. Totodată, o fată de 14 ani și-a pierdut viața din cauza panicii. Epicentrul cutremurului respectiv a fost în Marea Mediterană, la 10,43 kilometri de Marmaris, la o adâncime de aproape 68 de kilometri.

Cutremurul nu a adus pagube grave și nici nu a afectat clădirile rezidențiale. Pe de altă parte, multe persoane au fost speriate, în special pentru faptul că seismul a fost puternic și s-a produs și noaptea, la ora locală 02.17.