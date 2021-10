Cutremur puternic pe o insulă din Grecia. Seismul a avut o magnitudine de 6.2 pe Richter. Video

Un seism puternic a avut loc în cursul zilei de marți, în largul Insula greacă Karpathos. Magnitudinea acestuia a fost de 6.2 pe scara Richter.

Cutremur în Grecia, pe o insulă. Ce putere a avut seismul

Cutremurul a avut loc în dimineața zilei de marți, la ora locală 8:32, ora României. Adâncimea la care a avut loc seismul a fost de 63 de km.

”În ziua de 19 Octombrie 2021 la ora 08:32:34 (ora locală a României) s-a produs în Eastern Mediterranean Sea un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.2, la adâncimea de 63km”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

6.4 Earthquake Shakes Crete and Karpathos, Greece

Long Version: — Fish News (@FishNewsChannel)

Cutremur în Rusia, luni dimineața. Ce magnitudine a avut

Un alt a avut loc în cursul zilei de luni, în Rusia. Acesta s-a produs în jurul orei prânzului, ora României și a avut loc în Peninsula Kamceatka.

Cutremurul înregistrat a avut o magnitudine de 5.9 la o adâncime de 95 de kilometri. De asemenea, el s-a produs în apropiere de orașul Petropavlovsk-Kamceatski.

„În ziua de 18 Octombrie 2021 la ora 11:24:22 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.9, la adâncimea de 95km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59km N de Petropavlovsk-Kamchatsky”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Alte cutremure slabe au mai avut loc în Italia și Bulgaria

, de doar 2.2 pe scara Richter a avut loc și în Bulgaria, tot în cursul zilei de luni. Acesta s-a produs în apropiere de mai multe orașe, printre care Varna, Burgas sau Ruse.

„În ziua de 18 Octombrie 2021 la ora 19:11:17 (ora locală a României) s-a produs în BULGARIA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59km V de Varna, 66km N de Burgas, 133km SE de Ruse, 168km SV de Constanta, 175km SE de Bucuresti, 218km N de Corlu, 226km NE de Plovdiv, 229km SE de Ploiesti, 251km S de Braila, 254km NV de Bueyuekcekmece”, a transmis INCDFP.

Un alt seism a avut loc în centrul Italiei. De această dată, seismul înregistrat a avut o magnitudine de 3.6 pe Richter.