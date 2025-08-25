Cutremur puternic produs la doar 10 km adâncime. Regiunea zguduită de un seism de peste 6 magnitudine

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a zguduit luni, 25 august 2025, largul Insulelor Kurile din Rusia, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km, au mai anunțat cei de la GFZ, citați de .

În această dimineață, la ora României 9.48, , a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Institutul a mai precizat că epicentrul seismului a fost la 10 km adâncime. Pe de altă parte, Serviciul de Investigații Geologice al SUA (USGS) a transmis că seismul a avut o magnitudine de 6.2.

Sistemul de Alertă Tsunami din Pacific, care a estimat, de asemenea, magnitudinea cutremurului la 6.2, a anunțat că nu a existat nicio avertizare de tsunami după cutremur. Aceste insule unde s-a raportat seismul de luni sunt caracterizate de o dispută teritorială între Rusia și Japonia, care datează de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, când trupele sovietice le-au capturat de la japonezi.

De notat că Orientul Îndepărtat al Rusiei, deja zguduit de o serie de cutremure puternice în ultimele săptămâni, a fost în alertă sporită în ultima perioadă. Vinerea trecută, pe 15 august, un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade a lovit Peninsula Kamceatka, determinând oficialii locali să intensifice măsurile de urgență. În anumite regiuni au fost emise stări de urgență temporare, dar nu au fost raportate daune structurale extinse. Locuitorilor li s-au explicat de către oficiali procedurile de evacuare în timp ce replicile au persistat.

Insulele Kurile, lovite de un seism de 6.7 luna trecută

Pe 3 august, de 6,7 a zguduit Insulele Kurile. Acesta a venit imediat după cutremurului cu magnitudinea de 8,8 din 30 iulie, care a fost cel mai puternic din Orientul Îndepărtat din 1952. Cutremurul din iulie a fost atât de intens încât a declanșat erupția vulcanului Klyuchevskoy, emițând lavă și nori de cenușă deasupra zoneu Kamceatka.

Seismologii susțin că această serie de cutremure este legată de mișcările tectonice intensificate de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului, o regiune foarte volatilă, care se află în spatele a aproape 80% din cele mai mari cutremure de pe planeta noastră și al erupțiilor vulcanice recurente. Arcul Kuril-Kamceatka, unde placa Pacificului întâlnește placa Nord-Americană, este una dintre cele mai active centuri seismice din lume.