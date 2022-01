Cutremur puternic în Taiwan. Seismul, resimțit în capitala Taipei. Video

Un cutremur puternic a fost consemnat luni în largul coastei de est a Taiwanului, a anunțat Biroul Central Meteorologic. Seismul a fost resimțit și în capitala Taipei, fără a fi raportate deocamdată victime sau pagube materiale.

Biroul meteo din statul asiatic a anunțat că a avut magnitudinea 6.0 și s-a produs la o adâncime relativ mică de 19 kilometri.

În schimb, Studiul Geologic al Statelor Unite ale Americii (USGS) a stabilit magnitudinea la 6.2. Epicentrul cutremurului a fost localizat în largul mării, la 56 de kilometri est de orașul de coastă Hualien.

Un reporter AFP aflat în Taipei a spus că blocurile și clădirile s-au clătinat violent în momentul în care cutremurul s-a produs, la ora locală 19:46.

”Cutremurul a durat circa 20 de secunde bune, iar totul se clătina la stânga şi la dreapta”, potrivit jurnalistului prezent în Capitala Taiwanului, scrie .

Hualien, un punct turistic extrem de atractiv al statului asiatic, a fost lovit de un cutremur cu magnitudinea de 6.4 în 2018. Puternicul seism a ucis atunci 17 persoane și a rănit aproape 300.

De altfel, Taiwanul este lovit în mod frecvent de cutremure, dat fiind faptul că insula se află lângă joncțiunea a două plăci tectonice.

Unele seisme de această magnitudine se pot dovedi mortale, deși multe depind de locul în care se produce cutremurul și la ce adâncime.

Un cutremur cu magnitudinea 6.5 ​​a lovit nord-estul orașului Yilan în octombrie cu pagube minime, dat fiind faptul că s-a produs la o adâncime de 67 de kilometri.

Între timp, în mediul online au început să apară filmări din momentul producerii din această zi.

O filmare surprinsă într-o clădire de birouri din Taipei arată cât de serios s-a simțit acest seism.

Footage shows lights swinging and tinkling above an office in Taipei for over 30 seconds, as a 6.4-magnitude earthquake struck off the eastern coast of China’s Taiwan island at 5:46 pm on Mon. Video: post by United Daily News’ Facebook account

— Global Times (@globaltimesnews)