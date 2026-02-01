Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a revenit în loja rapidistă Acționarul majoritar al giuleștenilor a fost extrem de dezamăgit și chiar a avut .

Care sunt șansele ca Dan Șucu să renunțe la Rapid

Victor Angelescu îi liniștește pe fanii Rapidului. Patronul Dan Șucu nu are de gând să se retragă prea curând de la Rapid. Cu toate acestea, acționarul majoritar al alb-vișiniilor este extrem de afectat de rezultatele din fotbal. În Italia,

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Există vreo șansă ca din vară domnul Șucu să părăsească Rapidul, să iasă din fotbal?) Nu, nu cred că se pune problema de așa ceva. Vă dați seama că era afectat și e normal să fie afectat. Mai ales după meciul cu Genoa, unde cred că e a treia oară sau a patra oară când primește penalty împotrivă în ultimul minut de joc.

Când pierzi la ultima fază nu are cum să fie plăcut. Știu că a fost și la meci. Vă dați seama că nu are cum să fie cel mai fericit.Știm și noi ce s-a întâmplat până acum cu Rapid. Am avut vreo 6-7 penalty-uri nedate”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Câți bani a băgat Dan Șucu în transferurile de la Rapid

În acest sezon, Rapid are obiectiv titlul de campioană, o performanță pe care alb-vișiniii nu au mai atins-o din anul 2003. Pentru acest lucru, Dan Șucu a băgat în transferuri nu mai puțin de 2,11 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Am avut sezonul acesta, ori s-a nimerit ori suntem vizați într-un fel, că au fost foarte multe faze în acest campionat, care nu au fost interpretate în favoarea noastră. Au fost penalty-urii clare nedate. Faze ca ieri, unde pentru mine 99% nu e penalty. Normal că nu e ok și nu te simți bine, dar ca să iasă nu se pune problema.

Și anul acesta și în iarnă s-au făcut eforturi să aducem fotbaliști importanți. Cu Moruțan ne-am chinuit și am făcut eforturi să îl aducem.

ADVERTISEMENT

Anul ăsta a plătit vreo 2,5 milioane de euro pe transferuri, vară-iarnă. Vorbesc doar sume de transfer plătite, fără salarii. Transferuri către cluburi, comisioare la agenți, prime de instalare. S-a investit. Inclusiv în iarnă, domnul Șucua făcut un efort și am adus jucători buni pentru Rapid, dar nu are cum să fie fericit.

(n.r. – Deci nu se pune problema unui cutremur în vară, ca domnul Șucu să se retragă de la Rapid) Nu, eu nu cred că se pune problema de așa ceva. V-am spus deja supărările lui. Arbitrajul împotriva noastră, ce se întâmplă în Italia nu e treaba Rapidului, dar vorbim destul de des și nu are cum să fie fericit”, a adăugat acționarul minoritar al Rapidului.