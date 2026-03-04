Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul impactului. Update exclusiv

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului din România a fost luată prin surprindere în momentul în care s-a aflat că Kader Keita a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani. Șocant a fost faptul că fotbalistul legitimat la Rapid a fugit de la locul accidentului.

Kadar Keita este audiat în aceste momente la sediul Brigăzii Rutiere București, în prezența unui procuror. În funcție de rezultatul acestor audieri, organele de cercetare vor stabili dacă vor propune un mandat de arestare preventivă pe numele fotbalistului pentru fugă de la locul accidentului.

Victima de 68 de ani a rămas internată la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Potrivit unor informații obținute de FANATIK, femeia nu a intenționat să raporteze accidentul auto. Inițial, ea le-a spus medicilor de pe ambulanță că s-a dezechilibrat și a căzut. Ulterior, medicul care a consultat-o a realizat că traumatismele pe care victima le prezenta nu puteau proveni de la o simplă cădere. În cele din urmă, bătrâna a recunoscut că a fost lovită de o mașină, iar medicul a chemat imediat poliția.

Victima ar fi povestit polițiștilor că, după accident, fotbalistul ar fi oprit mașina și i-ar fi propus s-o transporte la spital. Aceasta ar fi refuzat, motivând că se simte bine. Abia după această discuție, jucătorul ar fi plecat mai departe. Procurorii trebuie să analizeze acum dacă incidentul poate fi încadrat ca fugă de la locul accidentului.

Au apărut imaginile cu Kader Keita din momentul în care a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani

Mijlocașul giuleștenilor a fost protagonist în ziua de marți, 3 martie, într-un accident rutier. În jurul orei 05:50, fotbalistul ivorian a lovit o femeie în vârstă de 68 de ani care circula regulamentar pe trecerea de pietoni de pe strada Gherghiței.

În urma coliziunii, . Ulterior, femeia a fost transportată de către ambulanță la Spitalul de Urgență Floreasca, acolo unde s-a constatat că are multiple leziuni.

Pe imaginile apărute se vede clar că (n.r. – 50 km/h). Totodată, în momentul în care a văzut femeia, Kader Keita pare să fi tras de volan în partea stângă, pentru a ocoli coliziunea, însă distanța nu i-a permis să oprească până în trecerea de pietoni.

Momentul de înaintea accidentului produs de Keita (sursă: video amator)

Kader Keita, reținut pentru 24 de ore

Deși femeia a fost rănită grav în urma accidentului, Kader Keita nu a fost deloc afectat de cele întâmplate. Mijlocașul ivorian a postat pe pagina personală de Instagram o fotografie.

Totodată, fotbalistul s-a prezentat la antrenamentul Rapidului de marți, programat la ora 17:00. Deși s-a aflat alături de echipă, Kader Keita nu a transmis clubului că a fost protagonist într-un accident rutier.

După sesiunea de pregătire, ivorianul s-a dus acasă, . Pe parcursul zilei de miercuri, 4 martie, Keita va fi dus la Judecătoria Sectorului 2 pentru a se vedea dacă va mai fi reținut în continuare pentru 30 de zile.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția la locul accidentului, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani.

Rapid, reacție oficială după accidentul produs de Keita

Pe parcursul zilei de marți, 3 martie, ofițerul de presă de la Rapid, Cornelia Vlădan, a transmis că oficialii clubului au luat la cunoștință cele întâmplate, însă, cel puțin pentru moment, nu se poate lua o poziție definitivă, ancheta în cazul lui Kader Keita fiind în curs.

„În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:

Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților. Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și va comunica public orice informație oficială relevantă”, a transmis Cornelia Vlădan către publicațiile media.

1,7 milioane de euro este cota lui Kader Keita

36 de meciuri și o pasă decisivă a adunat mijlocașul pentru Rapid