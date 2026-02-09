Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns acolo când abia mai respira…”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a fost în centrul atenției după evenimentele șocante de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a intrat în direct și a spus totul despre familia sa, cu ochii în lacrimi și vocea tremurândă.

Cristiano Bergodi, emoționat în timp ce vorbea despre părinții săi. Drama pierderii tatălui l-a marcat profund!

Fotbalul românesc a fost scandalizat zilele acestea după scenele violente de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Derby-ul Clujului s-a lăsat cu bătaie după fluierul final, când

Tehnicianul, a povestit apoi despre familia sa și cât de greu îi este să suporte orice vorbă nepotrivită la adresa acesteia. Pierderea tatălui îl face chiar și astăzi să plângă.

„Mama mea încă trăiește. O am de ani de zile în Italia, e singură. Urmărește totul despre mine. Eu mi-am pierdut tatăl acum 5-6 ani și am suferit mult. Când un om îmi înjură familia, e greu… Nu știu ce pot să mai spun… Mama, pentru mine… (n.r. – a început să plângă vizibil).

Eu am suferit mult, când eram la Voluntari, când a murit tata. Ai mei erau de 70 de ani împreună. N-am putut să stau acolo. Tatăl meu a suferit trei luni și n-am putut să stau lângă el, că eram cu munca, la Voluntari. Atunci a fost greu.

În ultimele trei zile, doctorul le-a spus fraților mei, care îl îngrijeau, să mă cheme din România. Nu am putut să vin pentru că eram cu munca și nu l-am mai văzut viu. Am ajuns acolo, în ziua când respira puțin… și a murit. Mama a suferit mult”, a povestit inițial Bergodi.

Aspectul care contează cel mai mult în viața lui Cristiano Bergodi. Ce a pus mereu pe primul loc

Ulterior, antrenorul lui U Cluj a vorbit despre felul în care vede viața și își gestionează cariera de antrenor. Pentru Bergodi, talentul vine abia după caracterul jucătorului. El a dezvăluit că a primit multe mesaje după meci, chiar și de la foștii săi elevi.

„Sunt foarte sensibil. Am primit o grămadă de mesaje. Eu cu jucătorii am pus mereu pe primul loc omul, după jucătorul, am arătat empatie. Eu asta cred că e pe primul loc. Când lucrurile nu merg trebuie să alegi omul, nu jucătorul, din punct de vedere al caracterului.

Faptul că am primit multe mesaje din partea jucătorilor mei e mai mult decât un titlu sau ajungerea în play-off. Pe relația cu omul am pus eu accent mereu. Mereu am plăcerea să revăd jucători pe care i-am antrenat, chiar dacă am trăit momente plăcute sau mai puțin plăcute. Eu sunt un oaspete aici în România, de 20 de ani. Trăiesc mult și din emoțiile astea. Nu am primit mesaje de amenințare!”, a mai spus Cristiano Bergodi la FANATIK SUPERLIGA.