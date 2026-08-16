Cutremurător! Nepotul lui Mircea Rednic a murit chiar înainte de nuntă. Avea doar 37 de ani

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Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic (64 de ani), a decedat la vârsta de 37 de ani. Acesta ar fi suferit un infarct în somn în noaptea de vineri spre sămbătă. Pe 8 august, nepotul lui Mircea Rednic făcuse cununia civilă cu partenera sa, iar pe 15 august, chiar în ziua în care acesta a murit, era programată nunta.

Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul tehnicianului a decedat la vârsta de 37 de ani

Mircea Rednic trece prin momente foarte dificile. Mircea Marius Totolici, nepotul fostului antrenor al lui Dinamo, a murit la vârsta de 37 de ani. Conform , acesta ar fi suferit un infarct în somn. Nepotul lui Mircea Rednic a decedat pe 15 august, chiar în ziua în care urma să aibă loc nunta sa.

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Acesta făcuse cununia civilă cu iubita sa pe 8 august, cu o săptămână înainte de a muri, iar seara de vineri o petrecuse alături de apropiați, tragedia care urma să se producă în timpul nopții fiind un șoc. Mircea Marius Totolici era fiul surorii lui , care este cu doi ani mai în vârstă decât fostul internațional român.

Voința Sibiu, mesaj emoționant după decesul lui Mircea Marius Totolici

Marius Totolici a împărtășit pasiunea unchiului său pentru fotbal și s-a implicat la clubul Voința Sibiu, pe care l-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Formația sibiană a reacționat după vestea cutremurătoare. „Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

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Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis sibienii pe pagina oficială de . Anul 2026 este unul cumplit pentru .