Sport

Cutremurător! Nepotul lui Mircea Rednic a murit chiar înainte de nuntă. Avea doar 37 de ani

Familia lui Mircea Rednic trece prin momente cumplite. Nepotul tehnicianului, Mircea Marius Totolici, a decedat la vârsta de 37 de ani.
Bogdan Mariș
16.08.2026 | 19:51
Cutremurator Nepotul lui Mircea Rednic a murit chiar inainte de nunta Avea doar 37 de ani
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Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic (64 de ani), a decedat la vârsta de 37 de ani. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic (64 de ani), a decedat la vârsta de 37 de ani. Acesta ar fi suferit un infarct în somn în noaptea de vineri spre sămbătă. Pe 8 august, nepotul lui Mircea Rednic făcuse cununia civilă cu partenera sa, iar pe 15 august, chiar în ziua în care acesta a murit, era programată nunta.

Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul tehnicianului a decedat la vârsta de 37 de ani

Mircea Rednic trece prin momente foarte dificile. Mircea Marius Totolici, nepotul fostului antrenor al lui Dinamo, a murit la vârsta de 37 de ani. Conform România TV, acesta ar fi suferit un infarct în somn. Nepotul lui Mircea Rednic a decedat pe 15 august, chiar în ziua în care urma să aibă loc nunta sa.

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Acesta făcuse cununia civilă cu iubita sa pe 8 august, cu o săptămână înainte de a muri, iar seara de vineri o petrecuse alături de apropiați, tragedia care urma să se producă în timpul nopții fiind un șoc. Mircea Marius Totolici era fiul surorii lui Mircea Rednic, care este cu doi ani mai în vârstă decât fostul internațional român.

Voința Sibiu, mesaj emoționant după decesul lui Mircea Marius Totolici

Marius Totolici a împărtășit pasiunea unchiului său pentru fotbal și s-a implicat la clubul Voința Sibiu, pe care l-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Formația sibiană a reacționat după vestea cutremurătoare. „Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

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Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis sibienii pe pagina oficială de Facebook. Anul 2026 este unul cumplit pentru Mircea Rednic, care și-a pierdut mentorul, pe Mircea Lucescu.

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Tragedie în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani, cu o zi înainte de nuntă
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