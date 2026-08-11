Cutremurul devastator cu peste 100 de victime a pus la pământ și fotbalul! Două competiții importante sunt afectate

ADVERTISEMENT

Meciurile din Copa Libertadores și Copa Sudamericana programate pentru această săptămână, precum și meciurile din campionatul intern columbian, au fost amânate din cauza cutremurului puternic care a lovit ieri Columbia.

Cutremurul a determinat amânarea meciurilor din Copa Libertadores și Copa Sudamericana

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit vestul Columbiei, provocând moartea a peste 100 persoane și avariind sute de clădiri. Președintele Abelardo de la Espriella a declarat starea de urgență națională.

ADVERTISEMENT

Într-un comunicat emis luni, División Mayor del Fútbol Colombiano, forul care conduce fotbalul columbian, și-a exprimat profunda tristețe și solidaritatea față de toți columbienii afectați de puternicul cutremur.

CONMEBOL a amânat două meciuri din optimile de finală: dintre Deportes Tolima și Independiente del Valle, precum și meciul de miercuri din Copa Sudamericana dintre . Noile date ale meciurilor nu au fost încă anunțate.

ADVERTISEMENT

Sunt cel puțin 132 de morți și 570 de răniți.

Forul sud-american de fotbal a declarat într-un comunicat că decizia decurge din necesitatea de a „proteja siguranța tuturor” și din „respectul față de victimele” cutremurului.În campionatul intern al Columbiei, cele trei meciuri rămase din etapa a 4-a și întreaga etapă a 5-a au fost, de asemenea, amânate din cauza dezastrului.

ADVERTISEMENT

„Angajamentul nostru este față de Columbia și față de toți cei care trec prin aceste momente grele. În circumstanțe precum acestea, înțelegem că fotbalul trebuie să servească țara și să fie alături de cei care au cea mai mare nevoie de el”, a punctat Federația columbiană.

ADVERTISEMENT

Numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei a ajuns la cel puțin 132 de morți și 570 de răniți.

Columbia e în stare de urgență națională

Seismul, cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul secol, a avut epicentrul în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá. Mișcarea telurică a fost resimțită puternic și în capitală, unde populația a ieșit pe străzi după declanșarea alarmelor. Orașul Pereira a înregistrat cel mai mare număr de victime, cu 60 de decese raportate până în prezent.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 7:34, având epicentrul în apropierea localității San José del Palmar și o adâncime de aproximativ 103 kilometri, fiind urmat de numeroase replici.

ADVERTISEMENT

Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales. În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate. Mai multe aeroporturi, inclusiv cel din Cali, unul dintre cele mai amri din țară, au fost închise.