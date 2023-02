Cutremurul din Turcia a fost anticipat cu trei zile înainte de un expert olandez. I se spune “Oracolul seismelor”, iar postarea sa a devenit virală

O postare distribuită în data de 3 februarie pe Twitter de un expert olandez în geofizică şi astronomie, Frank Hoogerbeets, a devenit una dintre cele mai distribuite pe rețelele de socializare după cutremurul de duminică noapte.

, la o adâncime de 7 kilometri. Imediat după seism, olandezul Frank Hoogerbeets, cunoscut sub numele de “Oracolul cutremurelor”, a devenit vedeta reţelelor de socializare.

În postarea sa din 3 februarie, Hoogerbeets scria: “Mai devreme sau mai târziu, va fi un cutremur de 7,5 în această regiune (partea central sudică a Turciei, Iordania, Siria, Liban)”.

După cum siusţine acesta, el a prezis cutremurul pe baza “mișcării planetelor”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon).

Frank Hoogerbeets, care se află pe lista “Celor mai buni astronomi olandezi”, a fondat în 2002 site-ul Ditrianum, care este focusat pe prognoza cutremurelor.

Expertul de la Antipozi, care a manifestat încă din copilărie un interes puternic pentru sistemul solar și planete, a făcut prima sa prognoză publică despre un seism pe Facebook în data de 20 aprilie 2015, anticipând că va fi critică perioada dintre 22 aprilie și 27 aprilie, din cauza anumitor poziții planetare.

Într-adevăr, pe 25 aprilie 2015, în Nepal a avut loc un cutremur devastator, cu magnitudinea de 7,8.

, Hoogerbeets a revenit cu o postare în care se declară alături de victime şi aminteşte că situaţia este similară celor din anii 115 şi 526, când au avut loc cutremure similare în zonă.

M 6.7 – CENTRAL TURKEY – 2023-02-06 01:28:18 UTC

This is the strongest aftershock so far. Aftershocks will continue in the region for some time, mostly 4-5 magnitude, but a stronger tremor is possible.

— SSGEOS (@ssgeos)