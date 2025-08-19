News

Cutremurul pe care Dumitru Dragomir îl anticipează în mandatul lui Nicușor Dan: „Până-n Paști îl vor curăța!”. Exclusiv

Profeţie şocantă făcută de Dumitru Dragomir. Acesta a anunţat când va fi dat jos premierul Ilie Bolojan din fruntea guvernului.
Daniel Spătaru
19.08.2025 | 15:44
Dumitru Dragomir îi mai dă lui Ilie Bolojan maxim opt luni în fruntea Guvernului Foto: colaj Fanatik

Măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan au stârnit nemulţumiri în societate şi nu puţine sunt vocile care îl critică şi pe preşedintele Nicuşor Dan, pentru nerespectarea promisiunii electorale de a nu mări TVA-ul.

„Vor încerca suspendarea lui Nicuşor Dan”

Impactul social al politicilor de austeritate a fost subiect de discuţie la „Profeţiile lui DON Mitică”, unde Dumitru Dragomir a spus că e posibil ca unele partide să încerce în doi-trei ani suspendarea lui Nicuşor Dan. „Ferească Dumnezeu să se unească trei-patru partide în parlament. Parlamentul şi pe Băsescu îl curăţase”, a spus el.

Totuşi, fostul politician şi om de fotbal consideră că Nicuşor Dan va rezista acestor „asalturi” politice. „N-au ce să-i facă, dar vor încerca”, a mai spus el.

În schimb, Dumitru Dragomir are o altă părere când vine vorba despre premierul Ilie Bolojan. „Nicușor e băiat deștept. L-a aruncat pe Bolojan. Noi știam că Bolojan e carne de tun, dar nu știam că așa de repede. Primul care l-a atacat pe Bolojan a fost Nicuşor, când a spus: ‘Dom’le, eu mă așteptam, așa cum ne-am înțeles, ca TVA-ul să crească din toamnă’. Păi știi ce-i asta? În barbă i-a dat-o! Păi ce, lumea-i proastă?”, a spus fostul deputat.

„Pe Bolojan l-a chemat Macron să-i spună ‘Tai!’ şi nu ţi se întâmplă nimic”

În discuţia cu Horia Ivanovici el a apreciat că Ilie Bolojan va mai rezista în fruntea guvernului până în primăvara viitoare. „Știi cum vor trece lunile astea? Din necaz în necaz or să treacă. Convingerea mea este că până în Paște îl curăță”, a spus Dragomir.

În plus, acesta prevesteşte vremuri grele pentru Bolojan, chiar şi după ce acesta nu va mai fi prim-ministru. „Se nenorocește singur. Numai să aibă siguranța de la Uniunea Europeană că nu va fi arestat. Că ce face el e la limita legii.

Din punct de vedere legal n-ai prea avea ce să-i faci lui Bolojan. Iar eu spun că Bolojan nu are intenții rele, nu vrea răul poporului, dar n-are ce să facă. L-a chemat Macron, i-a spui ‘Tai, pac!’ şi nu ţi se întâmplă nimic. Nu există să nu aibă siguranţa asta.

Părerea mea este că şi doamna Kovesi este implicată aici şi trebuie să-l apere. Pentru că se va ajunge că nu mai poate să iasă pe stradă. Când iei de la gura copiilor, a femeilor, a pensionarilor… el e sacrificat, Bolojan”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
