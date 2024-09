Cuvântul din limba română pe care americanii îl folosesc aproape zilnic. E printre puținele din limba engleză care au rădăcini românești

Cuvântul din limba română pe care americanii îl folosesc aproape zilnic a stârnit un val de reacții în mediul online. E printre puținele din limba engleză care au rădăcini românești, dar mulți nu recunosc acest lucru.

Cuvântul din limba română pe care americanii îl folosesc aproape zilnic

Limba Română este o limbă veche și totodată una cât se poate de complexă. Nu de puține ori, , care de altfel sunt intens utilizate în conversațiile de zi cu zi.

ADVERTISEMENT

Evident, în limba română mai găsim și alte cuvinte sau expresii ”împrumutate” din alte țări. Totuși, iată că și alții mai utilizează cuvinte din limba română, dar fără ca măcar să își dea seama acest lucru.

Cuvântul din limba română pe care americanii îl folosesc aproape zilnic este cuvântul ”pastramă”. Vorbim despre un preparat care se face în Româna și care . Care este însă povestea sa?

ADVERTISEMENT

Adevărul este că în realitate, cuvântul ”pastramă”, sau ”pastrami” are origini românești. De altfel și în dicționarele engleze este menționat faptul că acesta provine din verbul românesc ”a păstra”. Și se pare în realitate, cuvântul ”pastrama românească” a fost utilizat încă din 1895.

Care e adevărul despre cuvântul ”pastramă”

Și totuși cum a ajuns acest cuvânt să fie folosit de americani? Povestea este una destul de amplă. Sunt însă persoane care nu o recunosc. Cuvântul din limba română pe care americanii îl folosesc aproape zilnic are altă origine, spun unii.

ADVERTISEMENT

„Se pare că pastrami a fost adusă la New York de emigranții români (evrei din Basarabia și Bucovina), la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Little Romania din Lower Manhattan era un cartier în cartier, ascuns în blocurile delimitate de East Houston Street, Allen Street, Grand Street și Bowery.

Când scriitorul de origine română Marcus Ravage a sosit la New York în 1900, a găsit zona înfloritoare; restaurantele se deschiseseră peste tot, își amintește el într-o carte de memorii, iar primele delicatese românești expuneau „pastramă de gâscă și butoaie de măsline coapte”. „Pastrama de gâscă” a fost punctul de plecare pentru pastrama americană”, potrivit The New York Public Library.

ADVERTISEMENT

Se pare însă că nu toți oamenii cred așa ceva. Sunt persoane care consideră că pastrama nu ar avea legătură cu România. Totuși, sunt și oameni care confirmă faptul că acest preparat își are originile, dar și denumirea la noi în țară.

„A fost înregistrat în dicționare cu origine română pentru că românii l-au preparat și comercializat în Mica Românie, cartierul cu populație preponderent românească”, a scris o persoană pe Facebook.

Sunt însă și oameni care consideră că românii doar ar fi adus preparatul în SUA. În realitate, pastrama ar fi fost preparată în țări precum Turcia sau Grecia în primă fază. „Eu înțeleg prin acest mesaj că ar trebui să ne mândrim/bucurăm că românii au dus și ei ceva mai departe”, a mai adăugat o altă persoană.