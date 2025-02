Cuvântul dur prin care „Grande” Craioveanu sintetizează victoria Craiovei cu U Cluj. Ce a schimbat Rădoi în două meciuri la Universitatea

Gică Craioveanu a analizat victoria obținută de . Singurul gol a fost marcat de către Alexandru Mitriță, în minutul 10, din penalty.

Cuvântul dur prin care „Grande” Craioveanu sintetizează victoria Craiovei cu U Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gică Craioveanu a descris într-un singur cuvânt victoria „Științei” cu U Cluj, anume „chinuită”. Fostul jucător e de părere că oltenii trebuiau să profite de golul marcat de Mitriță și să caute să „tranșeze” meciul mai repede.

„Mi s-a părut o victorie chinuită puțin! Am dat gol repede, mi s-a părut că ne facem jocul ușor, dar totuși U Cluj a demonstrat că nu este acolo sus din întâmplare. Au o echipă bună, au avut argumente, au știut să joace cu om în minus și au avut ocazii foarte bune.

Finalul ne-a aparținut și până la urmă este o victorie foarte importantă pentru noi. Este o luptă frumoasă pentru titlu, de mult timp nu am mai văzut o luptă atât de frumoasă pentru primele 4-6 echipe. E frumos, chiar mă bucur și a devenit un campionat interesant. Cei care nu sunt în primele 6, tot au șanse!

Ei au avut argumente, au jucat foarte bine cu om în minus și au ieșit foarte bine pe contra-atac. U Cluj e o echipă bună, cu jucători experimentați și veterani de război”, a transmis Gică Craioveanu.

„Atitudinea este diferită de când a venit Rădoi!”

Gică Craioveanu a continuat dialogul cu Cristi Coste și a transmis că Fostul internațional e de părere că duelul trebuia să aibă un arbitru mai experimentat la centru, Iulian Călin nefiind purtător al ecusonului FIFA.

„Atitudinea este diferită de când a venit Rădoi. Am spus, când ai o altă atitudine și publicul îți iartă greșelile. Ai șanse mult mai mari de câștig și s-a demonstrat. Meciul cu Iașiul nu îmi spune prea multe, pentru că am văzut o echipă Poli Iași fragilă și subțire.

Ieri am întâlnit un adversar puternic și am avut argumente! S-a început foarte bine, însă în loc să le dea aripi golul, ne-a făcut să ne retragem și ne-a făcut să jucăm pe contra-atac. U Cluj are o echipă bună și toți jucătorii știu să joace cu mingea.

În loc să ne ducem să dăm 2-0 repede, ne-am retras și putea să ne coste meciul. A venit acel penalty, dar Popa a apărat foarte bine și a salvat echipa. A fost finalul care pe care și a fost frumos.

Aseară e călcat clar pe picior Artean, deci nu sunt dubii la penalty-ul primit de U Cluj. Nu mi s-a părut un arbitraj la nivelul meciului, pentru că acest duel merita un arbitru FIFA, un arbitru care să știe să dea și cu stânga, dar și cu dreapta. Era nevoie de un arbitru cu mult mai multă experiență”, a încheiat Gică Craioveanu.

