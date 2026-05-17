Cuvântul folosit de Cristi Balaj pentru delegarea lui Marcel Bîrsan la finala Universitatea Craiova – U Cluj! Cine era potrivit să arbitreze 

ADVERTISEMENT

După finala Cupei României, adjudecată de olteni la penalty-uri, în urmă cu câteva zile la Sibiu, duminică, 17 mai, are loc o nouă încleștare Universitatea Craiova – U Cluj. Cele mai bune echipe din întrecerile interne joacă practic cu titlul pe masă. Acesta va merge matematic la olteni, dacă bat, sau se „reportează” către ultima rundă, la un „x2”. Cum caracterizează Cristi Balaj delegarea lui Marcel Bîrsan la finala din Bănie.

Ce spune Cristi Balaj despre delegarea lui Marcel Bîrsan la centru în Universitatea Craiova – U Cluj

În urmă cu doar patru zile, la Sibiu, avea loc o primă finală a Universităților. Cea din Craiova s-a impus atunci, după un meci fără goluri în 120 de minute, cu 6-5 după executarea loviturilor de departajare. Duminică, cele două vor fi față în față, de această dată la Craiova, în penultima etapă din SuperLiga. Un punct are echipa lui Coelho peste cea a lui Bergodi, ceea ce înseamnă că un succes aduce titlul în Bănie după 35 de ani de secetă.

ADVERTISEMENT

La acest meci posibil capital pentru sezonul 2025-2026 a întrecerii interne, Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a decis să-l delege pe Marcel Bîrsan, 44 de ani. FANATIK a . „Centralul” din Capitală vine după un meci extrem de complicat. În runda anterioară, Bîrsan a fost implicat în meciul Craiovei de la Cluj, cu CFR. Atunci, din camera VAR, a anulat practic un penalty al gazdelor, semnalizând un ofsaid destul de discutabil la Biliboc.

Cristi Balaj, fost arbitru internațional, spune, la FANATIK SUPERLIGA, că decizia CCA nu este deloc cea mai bună. Fostul președinte de la CFR Cluj își amintește că Bîrsan a comis mereu erori în trecut, în special în meciurile tari. „(n.r. Ce părere ai despre delegarea lui Bîrsan la U Craiova – U Cluj?) Neinspirată. Îmi aduc aminte de pe când eram la CFR Cluj că au fost multe discuții și s-a nimerit să jucăm împotriva celor de la Craiova și Bîrsan a făcut pe greșeli aproape în fiecare partidă în care am jucat, greșeli care au contat. Și coroborat cu ceea ce s-a întâmplat în ultima lui prezență legat de Universitatea Craiova, acel ofsaid care din punctul meu de vedere este greșit…”, spune Balaj.

ADVERTISEMENT

Balaj: „Kyros Vassaras are prezumția de nevinovăție”

Balaj nu are ce să-i reproșeze șefului CCA, Kyros Vassaras, despre care spune că are prezumția de nevinovăție. „Eu zic că e neinspirată delegarea. La Kyros funcționează prezumția de nevinovăție și e corect să se întâmple așa pentru că dacă ajungi să nu mai ai încredere într-un arbitru îl dai afară, nu îl mai delegi o dată la doi ani. Și atâta timp cât are încredere în el, ei colaborând, discutând, povestind, având argumente, îi dă ocazia lui Bîrsan să demonstreze că merită să fie în Liga 1.

ADVERTISEMENT

Presiunea este mare. Bîrsan nu are nicio vină că e prezent la acest joc pentru că nu îl întreabă nimeni pe un arbitru dacă vrea sau nu să arbitreze o partidă. El are ocazia să demonstreze tuturor că este un arbitru foarte bun. Sper pentru el, așa cum s-a întâmplat, să zic, și la finala Cupei României, că am văzut un arbitraj foarte bun acolo, e foarte foarte important pentru arbitru să nu aibă faze grele de judecat. Pentru că în momentul în care ai faze grele de judecat, faze discutabile, ca la gimnastică, nota pornește de la un nivel ridicat. Gradul de dificultate este important, un factor important în analiza prestației unui arbitru”, spune Balaj.

ADVERTISEMENT

Cine era potrivit să arbitreze finala de titlu, în opinia lui Balaj

În opinia lui Balaj, pentru „finala” de titlu de la Craiova erau indicați arbitri . I-a enumerat aici pe Marian Barbu și Istvan Kovacs. „Aveam și alte soluții. Marian Barbu, care a arbitrat finala Cupei României, și Kovacs Istvan sunt doi arbitri care din punctul meu de vedere pot să facă față, să conducă meciuri cu grad mare de dificultate. Gradul mare de dificultate este stabilit și de importanța partidei, nu doar de fazele care apar într-un meci”, mai spune Balaj.