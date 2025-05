„Cuvântul naţionalizare e un coşmar! Am pierde mai mult de zece ani”. Omul de afaceri Călin Ile, îngrijorat de programul lui Simion

Zilele premergătoare celui de-al doilea tur al prezidențialelor scot la iveală temerile afaceriștilor, atât români, cât și străini, vizavi de situația din țara noastră și la ideile lui George Simion privind o posibilă naționalizare a firmelor.

„Cuvântul naţionalizare e un coşmar! Am pierde mai mult de zece ani”

În acest context, Călin Ile, om de afaceri în domeniul ospitalității, a vorbit la Testul Puterii despre scenariul în care, cu George Simion președinte, . Din punctul lui de vedere, o astfel de măsură ar duce România cu mai bine de un deceniu în urmă.

ADVERTISEMENT

„E un coșmar, pentru că nu poți gândi. Dacă se întâmplă o singură naționalizare, semnalul e atât de grav încât nu pierdem zece ani, pierdem mult mai mult decât zece ani. Nu ne putem gândi la așa ceva. Cred că nu. Eu refuz să mă gândesc la naționalizare”, a spus Călin Ile la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Un semnal negativ cu privire la viitorul mediului de afaceri din România este scrisoarea trimisă recent de cei șapte ambasadori SUA de la București, prima de acest gen din ultimii 35 de ani, în care se vorbește despre dacă George Simion iese președinte.

ADVERTISEMENT

„Acest mesaj a celor șapte ambasadori, care e logic argumentat, nu ajunge la anumite medii care votează în alt sens. Electoratul din mediul rural, să spunem, care trebuie abordat și el, pentru că și el are temerile sale. Păi el nu-l interesează că scade bursa sau nu e atât de conectat. Către acel electorat, cred că orice președinte va veni, era obligația să dea un mesaj și să ajute să iasă din starea aceea. Pe urmă avem obligația să facem educația mai serioasă în această țară, pentru că ce pățim acum sunt și consecințele acestui vid sau unui program prost de educație din ultimii ani. Deci noi avem obligația să mergem și spre aceste medii mai, poate, mediul rural, cum am spus, poate fără o educație atât de mare”, a afirmat Călin Ile.

Cum văd afaceriștii planul de naționalizare al firmelor

În discuția exclusivă difuzată în direct pe a intervenit și Dragoș Anastasiu, președinte Eurolines, care susține că toată colaborarea între stat, societate, mediul de afaceri și zona politică se bazează pe încredere. În lipsa acesteia, nici lucrurile nu ar putea să funcționeze eficient.

ADVERTISEMENT

„Pentru că totul este bazat pe încredere. Vorbim poate puțin prea ușor despre două românii, despre ei și noi, despre aia pro-europeană și așa mai departe. Eu cred că suntem toți români, suntem toți în aceeași țară și suntem toți frustrați și supărați. Soluțiile diferă. Poate lipsa de gândire critică care nu există în spațiul nostru școlar foarte bine dezvoltat îi face pe oameni să spună, eu sunt mic, votul meu nu contează, că au venit americani, că nu vedeți că degeaba votăm și atunci nici nu mai contează cum votăm. Avem tendința asta noi ca români să fim prăpăstioși, să credem în conspirații. Și atunci noi devenim atât de mici, ajungem să credem că dacă mie îmi merge rău, ia să meargă la toată țara rău.

ADVERTISEMENT

Eu am fost foarte supărat pe mine după primele alegeri. Și ce s-a întâmplat în pregătirea turului doi între Georgescu și Lasconi. De ce am fost supărat pe mine? Pentru că nu i-am văzut pe acești oameni în această dimensiune. Știam că există nemulțumiri, mă gândeam la un 20%, dar ei sunt 50% din țara asta. Am fost o societate în care toți am tras către propriul stomac, toată lumea a vrut să mănânce, pentru că am fost toți flămânzi.

Și antreprenorii, și politicienii, și profesorii. Și în acest sentiment de flămânzeală și trăgând de peste tot către persoana proprie, nu-i mai vedem pe ceilalți. Și acești oameni care votează altfel, ei nu sunt de blamat. Oamenii ăștia sunt frustrați. Pentru că au fost lăsați în urmă, pentru că nu au fost văzuți și dispuși la o schimbare indiferent de orice”, a comentat fostul șef al Camerei de Comerț la Testul Puterii cu Denise Rifai.