Cuvântul pe care Daniel Pancu nu a dorit să îl audă înainte de FCSB – CFR Cluj: „Nu mă interesează”. Ce avertisment a transmis jucătorilor săi

Duminică, de la ora 20:00, CFR Cluj va evolua pe terenul celor de la FCSB în etapa 23 din Superliga. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, care se luptă pentru calificarea în play-off. Antrenorul „feroviarilor”, Daniel Pancu, a prefațat partida care va avea loc pe Arena Națională.

Daniel Pancu, avertisment pentru jucători înainte de FCSB – CFR Cluj

CFR Cluj a debutat în noul an cu un succes, 1-0 pe teren propriu cu Oțelul, însă Daniel Pancu nu a fost mulțumit de jocul echipei și a transmis elevilor săi că nu vor putea obține vreun punct contra FCSB-ului cu o astfel de prestație. De asemenea, tehnicianul a precizat că nu dorește să se gândească momentan la play-off. „Ne dorim să continuăm forma bună și să câștigăm. Venim după trei jocuri în care am acumulat maximum de puncte, dar nu putem să trecem peste evoluția noastră din primul joc al anului.

Au fost multe probleme, dar și multe cauze obiective. Jucători care au plecat, jucători care au venit, au fost și absențe, dar chiar și în situația asta, nu putem să jucăm cum am jucat în prima etapă și să sperăm că vom obține ceva mâine. Jucătorii știu. Cuvântul acela de care vorbește toată lumea, eu refuz să vorbesc. Cu toții credem că se poate realiza, dar ar fi echivalent cu o minune. Nu pronunțați cuvântul play-off, pe mine nu mă interesează”, a declarat antrenorul la conferința de presă.

Cum a numit-o Daniel Pancu pe FCSB

Daniel Pancu a afirmat că FCSB este o echipă „fantastică”, însă campioana României a avut un start dificil în noul an, cu două eșecuri, 0-1 cu FC Argeș în Superliga și 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League. „Întâlnim o echipă fantastică, cu jucători fantastici, dar nu într-un moment bun. Nu e o echipă fantastică în momentul de față.

Nu știu dacă nu subestimăm și noi cumva acest campionat al României, analizând FCSB zilele astea și văzând ce jucători are în componență, în mod normal nu ar putea fi decât pe locul 1. Chiar dacă nu e multă valoare individuală în România, înseamnă că echipele și antrenorii sunt valoroși, dacă două cluburi cum sunt CFR și FCSB sunt în afara primelor 6 din România”, a spus antrenorul CFR-ului.

Fostul atacant a subliniat faptul că echipa sa nu are niciun jucător indisponibil pentru acest joc. Nu în aceeași situație se află și adversara, . „E un mare jucător, foarte bun pentru campionatul României, e o pierdere importantă, sper să profităm. Tănase, pentru mine, era cam cel mai greu de marcat, de anihilat. Are foarte mare experiență și calitate”, a afirmat Daniel Pancu.

După eșecul dur suferit de FCSB la Zagreb, . Daniel Pancu a comentat posibilitatea ca atacantul să ajungă la CFR: „E un jucător minunat din punctul meu de vedere, dar ține mult de atmosfera și de oamenii care sunt în jurul lui. Nu cred că ne permitem, știți foarte bine nivelul de salarii de la FCSB”.

Daniel Pancu, cu gândul la play-out?

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 10 și are nevoie de un parcurs excelent până la finalul sezonului regulat pentru a obține calificarea în play-off. Daniel Pancu a analizat această situație, iar tehnicianul ia în serios varianta ca fosta campioană să joace în play-out. „Eu nu sunt convins că dacă batem tot până la final ne calificăm în play-off la cum stă situația acum. Mai sunt 8 jocuri, dacă le câștigăm pe toate, cred că tot cu emoții intrăm în play-off.

Nu se termină fotbalul cu play-off sau play-out. Nu uitați că în play-out trebuie să termini pe primele două locuri pentru a juca un baraj, care te poate duce în Europa. Nu se termină fotbalul. E un an, se învață multe din acest an la CFR, sunt convins de asta, să nu mai se repete greșelile pe viitor. Cu siguranță locul nostru e acolo, în primele 6, dar e fotbal și e frumos”, a spus antrenorul CFR-ului.